ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden Milli Atlet Paris 2024 Olimpiyatları'na Gidiyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli atlet Salih Korkmaz ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmak için kafile ile birlikte Paris'e gitti.

Tüm dünyanın merakla beklediği Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünde üçüncü sınıf öğrencisi milli atlet Salih Korkmaz'da yarışmalara katılmak için kafilede yer aldı. Aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ise Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Olimpik Performans Direktörü olarak kafilede görev yapacak. Ayrıca kafilede, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının cirit atma branşında 4. olan ALKÜ'nün eski öğrencilerinden Eda Tuğsuz da yer aldı.

Madalya için Paris'e gittiler

ALKÜ'nün gururları milli atlet Salih Korkmaz ve Türkiye Atletizm Federasyonu Olimpik Performans Direktörü Prof. Dr. Işık Bayraktar'ın yer aldığı olimpiyatlara katılacak Türk kafilesi için İstanbul Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporculara hitap etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül ile federasyonların yetkilileri ve milli sporcular, Paris'e gidecek uçağın önünde aile fotoğrafı çektirdi.

Hedefi dünyanın en iyisi olmak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı 26 Temmuz tarihinde olacak. 2023 yılında 20 kilometre Yürüyüş branşında Üniversiteler Dünya Şampiyonu olan Salih Korkmaz, Paris'te de aynı branşta ülkemizi temsil edecek. Korkmaz'ın katılacağı yarışma 1 Ağustos saat 07.20'de yapılacak. Olimpiyat 11 Ağustos akşamı yapılacak kapanış törenin ardından Türkiye Olimpik Milli Takımları 12 Ağustos'ta yurda dönecek. ALKÜ'lü milli atlet Salih Korkmaz, hedefinin madalya alarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi. Korkmaz, aynı zamanda ALKÜ'nün kendisine de tam destek vermesiyle moralinin her zaman yüksek olduğunu söyleyerek üniversitedeki hocasının da Olimpik Performans Direktörü olarak kafilede yer almasının kendisi için büyük bir destek olduğunun altını çizdi. Korkmaz, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ ailesine destekleri için teşekkür etti.

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Atletizm Olimpik Sporcu Direktörü eski milli atlet Prof. Dr. Işık Bayraktar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde çok sayıda sporcuyla madalyaya ulaşmak için bilimsel çalışma ekibi kurduklarını dile getirdi. Bayraktar, "Atletizm için olimpiyat sürecinde güzel bir ekip kurduk, Yaklaşık bir yıldır yoğun çalışan, seferberlik ilan eden bir ekiple çalışmalarımızı sürdürdük. Atletizm çok dinamik bir branş, atletizmde başarılı olmak olimpiyat tarihi içerisinde de her zaman oldukça güç olmuştur. Biz bundan 10-15 yıl önce kota hakkının bugünkü kadar zor olmadığı dönemlerde bile çok düşük sayıda sporcularla giderken, artık olimpiyatta bırakın kotayı, madalya hedefli, madalya hesapları yapan bir ülke haline geldik. Rakiplerimiz tarafından da bazı branşlarda strateji geliştirilmesi gereken ülke konumundayız. Dolayısıyla hepimizin istediği madalya bu oyunlarda ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Sporculara başarı diledi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Paris'ten tüm sporcuların başarılarla döneceğine inandıklarını belirtti. Türkiye'nin son yıllarda sporda büyük gelişmelere imza attığını, her alanda dünyanın en iyi sporcularına sahip olduğunu vurgulayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Ülkemizin spordaki gelişmesi devletimizin özel destekleriyle birlikte azimli ve kararlı gençlerimiz ve hocalarımızla birlikte oldu. ALKÜ olarak biz de spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerle bölgemizde en iyi üniversite olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. ALKÜ olarak spora verdiğimiz önemin meyvelerini almaya başladık. Bundan sonra da spor alanında yükselmemiz ve buna bağlı olarak da öğrencilerimizin dünya müsabakalarında başarıları artmaya devam edecek. Spor ve sporculara kattığı değerlerle Spor Bilimleri Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş'e, Prof. Dr. Işık Bayraktar'a ve spor bilimleri fakültesi ailesine teşekkür eder, milli sporcumuz Salih Korkmaz ve tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum." dedi. - ANTALYA