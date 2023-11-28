Aliağa Petkimspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ligde oynadığı Beşiktaş ve Fenerbahçe müsabakalarını kaybederek 2 maçlık mağlubiyet serisine imza attı.

Aliağa Petkimspor, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği performansla zaman zaman başarılı sonuçlar alsa da, son iki maçında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybederek 2 maçlık mağlubiyet serisine imza attı. İzmir temsilcisi, bu sonuçlarla birlikte 9 haftalık süreçte 5 galibiyet 4 mağlubiyet elde ederek puan tablosunda 7. sıraya geriledi. Başantrenör Burak Gören ve yardımcıları, bu kötü süreci atlatmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenilirken, Aliağa Petkimspor hafta sonunda ligin bir diğer zorlu rakibi A. Efes'i İzmir'de konuk edecek. Aliağa Petkimspor, rakibine kaybetmesi durumunda üst üste üçüncü yenilgisini almış olacak.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde oynadığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR