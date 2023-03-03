Ali Koç'tan tribündeki 'Hükümet istifa' sloganlarına ilk tepki: Herkes iktidarı desteklemek zorunda değil

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli tribünlerde yapılan "Hükümet istifa" sloganları ile ilgili ilk kez konuştu. Koç yaptığı açıklamada, "Hükümet ile devlet kelimelerini ayıralım. Herkes devletin yanında ama herkes hükümetin yanında olmak zorunda değildir. Destekleyen vardır, desteklemeyen vardı. Size öğretmediler mi devlet nedir, hükümet nedir?" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de oynanan erteleme maçında Konyaspor ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarların bir kısmı tribünde "Hükümet istifa" sloganları atmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündem olan tezahürat ile ilgili ilk kez konuştu.

"SİZE ÖĞRETMEDİLER Mİ DEVLET NEDİR, HÜKÜMET NEDİR?"

Ali Koç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümet lehine şeyler olsa, Spor Şube işlem yapacak mıydı? Hükümet ile devlet kelimelerini ayıralım. Herkes devletin yanında ama herkes hükümetin yanında olmak zorunda değildir. Destekleyen vardır, desteklemeyen vardı. Size öğretmediler mi devlet nedir, hükümet nedir?

"NASIL FENERBAHÇE'Yİ VATAN HAİNİ KONUMUNA GETİRİRSİNİZ?"

Yönetimler yolcudur, taraftar da hancıdır. Hükümet de böyledir, kalıcı olan devlettir. Nasıl Fenerbahçe'yi vatan haini konumuna getirirsiniz? Bütün taraftarlara, diğer kulüplere sesleniyorum. Bugün bize, yarın size olur. Kayserispor ile derdimiz yok. Bunu size kim yaptırdı?" ifadelerini kullandı.