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Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i 5-4 yendi

Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i 5-4 yendi
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Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 5-4'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Tam 9 golün atıldığı bu karşılaşma sezonun en gollü maçı oldu. İlk yarıda yaşanan 7 dakikalık VAR incelemesi ise müsabakaya damgasını vurdu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan 5-4'lük skorla ev sahibi Alanyaspor oldu. Bu maç, sezonun en gollü maçı olarak kayıtlara geçti.

YARIM SAATTE 4 GOL

Alanyaspor, 13. dakikada Sergio Cordova ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, 20. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-1'i buldu. Alanya'da goller devam etti ve ev sahibi Alanyaspor, 23. dakikada Yusuf Özdemir ile yeniden öne geçti. Başakşehir, bu kez 6 dakika sonra 29'da Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve durum 2-2 oldu.

Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i 5-4 yendi

7 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ

Karşılaşmanın 34. dakikasında Alanyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehir, elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Emre Kargın, VAR incelemesinin ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Kargın, pozisyondan önce Kemen'in rakibinden sıyrılırken faul yaptığını işaret etti ve faul verdi. Başakşehir, bu pozisyona sosyal medyadan tepki gösterdi. İstanbul ekibinin açıklamasında, "Dakika 34.40'ta penaltı beklediğimiz pozisyon sonrasında 39.15'te VAR'a çağırılan karşılaşmanın hakemi, 41.07'de kararını aleyhimize faul olarak verdi." denildi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i 5-4 yendi

BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ, ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ

Başakşehir, Miguel Crespo'nun 57. dakikasında maçta ilk kez öne geçti ve durum 3-2 oldu. Alanyaspor, son bölümde bulduğu gollerle Başakşehir karşısında öne geçti. Akdeniz ekibinde Richard, 80. dakikada durumu 3-3'e getiren golü attı. Alanyaspor, 82. dakikada Antonio Augusto'nun attığı golle 4-3 öne geçti. Ev sahibi Alanyaspor, Florent Hadergjonaj'ın 90+1'deki penaltıyı gole çevirmesiyle maçı 5-3'e getirdi. Başakşehir'de uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Piatek hata yapmadı ve durumu 5-4 yaptı. Maçta başka gol olmadı ve Alanyaspor, Başakşehir'i 5-4 mağlup etti.

Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i 5-4 yendi

BAŞAKŞEHİR'DE BA CEZALI DURMA DÜŞTÜ

Başakşehir'de karşılaşmanın 56. dakikasında sarı kart gören Ousseynou Ba, cezalı duruma düştü. Ba, gelecek hafta Samsunspor maçında takımını yalnız bırakacak.

ALANYASPOR'DAN 2 MAÇ SONRA GALİBİYET

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. Bir maç aradan sonra kaybeden Başakşehir ise 29 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Hakem kötüydü ,Alanyasporu tuttu ,hele son penaltı tam bir rezalet

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