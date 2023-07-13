Alanyaspor, hazırlık maçında Rizespor'u 3-1 mağlup etti

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Alanyaspor, Balkovec, Richard ve Oğuz'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Rizespor'un tek golü Papa'dan geldi. Bu sonuçla Alanyaspor kamptaki ilk hazırlık maçını kazandı.