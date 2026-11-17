İtalya'da 18-27 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden 18 yaşındaki Alanyalı sporcu Eymen Öz, dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşan Öz, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşadı. Küçük yaşlardan itibaren kick boksa ilgi duyan ve yoğun emek veren genç sporcu, spor hayatını babasının yanında öğrendiği kuaförlük mesleğiyle birlikte sürdürüyor.

Kick boksa küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan Eymen Öz, spor kariyerine Antalya'da adım attı. Çocukluk döneminde yaşadığı zorbalıkların da etkisiyle savunma sporlarına yönelen Öz, kick boksta kendisini geliştirmek için Antalya'ya giderek eğitim ve antrenman aldı. Disiplinli çalışmasının karşılığını alan genç sporcu, önce Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Elde ettiği başarının ardından milli takıma seçilen Öz, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etme hakkı kazandı.

Dünya şampiyonasında 4 maç yaptı

İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 4 karşılaşmaya çıkan Eymen Öz, sırasıyla Almanya, Bulgaristan ve Azerbaycanlı rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kazakistanlı rakibiyle karşılaşan Öz, mücadeleyi kaybederek şampiyonayı dünya üçüncüsü olarak tamamladı. Şampiyonluk hedefiyle gittiği organizasyondan bronz dereceyle dönen genç sporcu, elde ettiği başarının kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu belirtti.

Sabah kuaförde, boş zamanlarında antrenmanda

Sporun yanı sıra meslek hayatını da sürdüren Eymen Öz, babası Mehmet Öz'ün Alanya'da işlettiği kadın kuaföründe çalışıyor. Sabah saatlerinde babasıyla birlikte dükkana gelen genç sporcu, ilk olarak iş yerinin temizliğini yapıyor. Ardından müşterilere fön çekerek kuaförlük mesleğini öğrenmeye devam ediyor. İşlerinden arta kalan zamanlarda ise antrenmanlarını aksatmayan Öz, bir yandan mesleğini öğrenirken diğer yandan yeni şampiyonluklar için ter döküyor.

"Ay-yıldızlı bayrağımızı İtalya'da dalgalandırdım"

Dünya üçüncülüğünün kendisi için gurur verici olduğunu belirten Eymen Öz, kick boksa başlama sürecini ve hedeflerini anlattı. Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında çalıştığını söyleyen Öz, "Küçüklüğümden beri ilk başta babamın yanında çalışarak başladım. Daha sonra yaşadığım zorbalıklar ve benzeri durumlar nedeniyle spora merak sardım. Bu sporu yapabilmek için Antalya'ya gittim ve orada maçlara hazırlandım. Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takıma seçildim ve ay-yıldızlı bayrağımızı İtalya'da dalgalandırdım" dedi.

İtalya'daki şampiyonada dört karşılaşma yaptığını aktaran genç sporcu, "İlk olarak Alman rakibimi, ardından Bulgar ve Azerbaycanlı rakiplerimi eledim. Son olarak yarı finalde Kazakistanlı bir sporcuya karşı mücadeleyi kaybettim. İlk başta üzüldüm çünkü herkes şampiyon olmak ister. Ancak güzel bir ilerleme kaydettiğimi ve önemli bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Henüz 18 yaşındayım ve önümde uzun bir yol var. Bundan sonraki maçlarda şampiyonluğun geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"

Başarının arkasında yoğun çalışma ve fedakarlık olduğunu vurgulayan Eymen, "Sabah, öğle ve akşam antrenman yaparak, bazı fedakarlıklarda bulunarak ve disiplinli bir şekilde çalışarak şampiyonaya gittim. Bundan sonraki süreçte de antrenmanlarımı sıkı bir şekilde sürdürüyorum. Hedefim dünya ve Avrupa şampiyonu olmak, ay-yıldızlı bayrağımızı yeniden göklerde dalgalandırmak. Bu süreçte öncelikle aileme, ardından kulübümüzdeki antrenörlerim Ahmet hocama ve Mert hocama teşekkür ediyorum. İtalya'da dünya üçüncüsü olarak bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici bir duygu. Daha iyi derecelerle ülkeme dönmek için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Öz: "Oğlumun başarısı anlatılamayacak kadar gurur verici"

Oğlunun başarısıyla büyük mutluluk yaşadığını belirten baba Mehmet Öz ise Eymen'in küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilendiğini söyledi. Kadın kuaförü olduğunu ve oğlunun mesleği de kendisinden öğrendiğini ifade eden baba Öz, "Gerçekten çok farklı bir duygu. Bunu anlatmak imkansız diyebilirim. Oğlum küçük yaşlardan beri benim mesleğimin içerisinde. Ben kadın kuaförüyüm. Zamanla spora merak sardı ve bu alanda kendisini geliştirmek için Antalya'ya gitti. Orada eğitim aldı ve yoğun bir çalışma disipliniyle önce Türkiye şampiyonu oldu, ardından uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde etti. Şimdi de dünya üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı" dedi.

"O haberi aldığımda dünyalar benim oldu"

Oğlunun müsabakalarını büyük heyecanla takip ettiğini anlatan Mehmet Öz, "O gün heyecandan doğru düzgün çalışmadım diyebilirim. Sadece oğlumdan haber bekledim. Başarısını öğrendiğimde dünyalar benim oldu. Hem ülkemizi uluslararası arenada temsil etmesi hem de bu spor dalında başarılı olması ayrı bir gurur ve mutluluk. Bu duyguyu anlatmak gerçekten mümkün değil, yaşamak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte mesleğine devam edecek ancak antrenmanlarını da sürdürecek. Hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Ben de bu yolda elimden gelen her türlü desteği sağlayacağım. Eymen çok hırslı ve istekli bir çocuk. Gerekli adımları atıyor. İnanıyorum ki ilerleyen dönemde daha büyük başarılara imza atacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı