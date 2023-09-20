Al-Nassr, Persepolis'i mağlup etti

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al-Nassr, Persepolis'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ronaldo, Mane, Laporte gibi yıldızlara sahip Al-Nassr, galibiyetiyle grup aşamasına iyi bir başlangıç yaptı.

İSTANBUL,

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo, Mane, Laporte, Otavio gibi yıldızlara sahip şampiyonluğun en güçlü adaylarından Al-Nassr, grup aşamasına galibiyetle başladı. Al Nassr, grubun iddialı takımlarından Persepolis'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Al-Nassr'a galibiyeti getiren goller 62. dakikada Ghareeb ve 72. dakikada Qasem'den geldi.

İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Al-Nassr, süper yıldızı Ronaldo ile mutlak bir şansı değerlendiremedi. İkinci yarıda 56. dakikada Persepolis takımından Milad Sarlak, Ronaldo'ya yaptığı hareketle kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında hakimiyeti eline alan Al-Nassr 2 gol bularak Asya Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

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