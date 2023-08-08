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Akhisarspor, Bora Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Akhisarspor, iç transferde 10 numara pozisyonunda oynayan Bora Yılmaz'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 23 yaşındaki futbolcunun yuvada kalmayı tercih ettiği bildirildi. Bora, geçen sezon 27 maçta görev alıp, 4 kez rakip fileleri sarsmıştı. Transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılar, daha önce 13 genç oyuncusuyla sözleşme imzalamıştı. Akhisarspor yeni sezonun hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Akhisarspor, iç transferde 10 numara pozisyonunda oynayan Bora Yılmaz'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 23 yaşındaki futbolcunun yuvada kalmayı tercih ettiği bildirildi. Bora, geçen sezon 27 maçta görev alıp, 4 kez rakip fileleri sarsmıştı. Transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılar, daha önce 13 genç oyuncusuyla sözleşme imzalamıştı. Akhisarspor yeni sezonun hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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