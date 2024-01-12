AGÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Türkiye Bilardo Şampiyonu Oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Alptekin Canözkan, Türkiye Bilardo Şampiyonu oldu.

AGÜ İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Alptekin Canözkan, Türkiye Bilardo Federasyonu, U-25 Gençler Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın Final Etabında şampiyon oldu. Ankara Gölbaşı Federasyon Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve toplam 21 sporcunun katıldığı U-25 Gençler Üç Bant Bilardo kategorisinde Genel Klasman Şampiyonu olan Canözkan, aynı zamanda 2023 yılını da Türkiye Genel Klasman Şampiyonu olarak tamamladı. Canözkan, ayrıca bu yıl nisan ayında Yunanistan'da yapılacak Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Öte yandan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da şampiyon Alptekin Canözkan'ı makamında kabul ederek elde ettiği şampiyonluk için kutladı. - KAYSERİ