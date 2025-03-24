Afyonspor'da Nadir Güzbey ve Niyazi Ertaş krizi: TFF belgeleriyle yeni boyut kazandı

Afyon spor, Türk futbolunda mali ve idari sorunlarla anılan kulüplerden biri olarak uzun süredir gündemden düşmüyor. Kulübün eski başkanları Nadir Güzbey ve Niyazi Ertaş ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yaşanan tartışmalar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun sunduğu çarpıcı belgelerle yeni bir dönemece girdi.

İddialara göre, Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Güzbey ve Ertaş'ın kulüp başkanlıklarını resmi evraklarda gizleyerek, onların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borçlarından kurtulmalarına olanak sağladı. Ancak TFF'nin ortaya koyduğu belgeler, bu iddiaları çürüterek eski başkanların sorumluluğunu netleştirdi ve SGK ile vergi dairesinin harekete geçip geçmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

İDDİALARIN ODAĞINDA: AFYONKARAHİSAR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Güzbey ve Ertaş'ın Afyon spor'daki liderlik rollerini SGK'ya gönderilen belgelerde kasten bildirmediği iddiasıyla suçlanıyor. Bu durum, Kasapoğlu'nun eski başkanları mali yükümlülüklerden korumak için kulübün birikmiş borçlarını göz ardı ettiği ve onları yasal sorumluluklardan muaf tutmaya çalıştığı anlamına geliyor. Söz konusu borçlar, Güzbey ve Ertaş'ın başkanlık dönemlerinde biriken sosyal güvenlik primleri ve vergilerden oluşuyor. İddialar, hem Afyon spor'un hem de eski yöneticilerin finansal hesap verebilirliğini sorgularken, müdürlüğün tarafsızlığı ve şeffaflığı konusunda ciddi eleştirilere yol açtı.

TFF'NİN BELGELERİ TARTIŞMALARA NOKTA KOYDU

Türkiye Futbol Federasyonu, tartışmalara son verecek kritik bir müdahalede bulundu. TFF, Nadir Güzbey ve Niyazi Ertaş'ın Afyon spor'da kulüp başkanı olduklarını doğrulayan resmi belgeleri ortaya çıkararak bu evrakları SGK'ya iletti. Sunulan belgeler, her iki ismin ilgili dönemlerde kulübün liderlik koltuğunda oturduğunu kesin bir şekilde kanıtlıyor. Bu hamle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün eski başkanların rollerini gizleyerek onlara mali avantaj sağlama çabasını boşa çıkardı. TFF'nin Türk futbolundaki otoritesini bir kez daha ortaya koyan bu adım, kulübün mali sorumluluğunun Güzbey ve Ertaş'a ait olduğunu netleştirdi.

KULÜBÜN ÇÖKÜŞÜNDE ESKİ BAŞKANLARIN ROLÜ

Nadir Güzbey ve Niyazi Ertaş'ın Afyon spor'daki başkanlık dönemleri, kulübün hem sportif hem de mali açıdan zor günler geçirmesine neden oldu. Güzbey'in yönetiminde Afyon spor, önce birinci ligden ikinci lige, ardından ikinci ligden üçüncü lige düşerek peş peşe başarısızlıklar yaşadı. Bu dönemde kulübün mali yapısı ciddi şekilde zarar gördü ve borçlar hızla birikti. Ertaş ise başkanlık koltuğunda pasif bir yönetim sergileyerek krizi çözmek yerine sorunları daha da derinleştirdi. TFF'nin sağladığı belgeler, bu iki ismin kulübün başında olduklarını doğrularken, birikmiş borçlardan da onların sorumlu olduğunu gözler önüne serdi.

SGK VE VERGİ DAİRESİ HAREKETE GEÇECEK Mİ?

TFF'nin sunduğu belgeler, Güzbey ve Ertaş'ın Afyon spor'un borçlarıyla ilgili kişisel sorumluluğunu açıkça ortaya koydu. Türk hukukuna göre, kulüp başkanları, görev sürelerinde ihmalkâr veya kasıtlı davranışları nedeniyle oluşan borçlardan şahsen sorumlu tutulabiliyor. Bu gelişme, SGK ve vergi dairesinin eski başkanlara yönelik haciz işlemi başlatıp başlatmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Haciz, ödenmemiş borçların tahsili için yetkililerin kişisel varlıklara el koymasını içeriyor. Belgeler ışığında, SGK ve vergi dairesinin bu yönde bir adım atıp atmayacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

OLASI SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR

Eğer haciz süreci başlarsa, Nadir Güzbey ve Niyazi Ertaş'ın kişisel mal varlıkları risk altına girebilir. Öte yandan, İsmail Hakkı Kasapoğlu hakkındaki iddiaların soruşturulması halinde, onun da mesleki durumu ve itibarı tehlikeye girebilir. Kasapoğlu'nun eski başkanları koruma amacıyla hareket ettiği yönündeki ithamlar, müdürlüğün tutumunu sorgulanabilir hale getirirken, spor kulüplerinde idari ve mali denetimlerin sıkılaştırılması gerektiği tartışmasını alevlendirdi. Şu an için tüm taraflar, SGK ve vergi dairesinin vereceği karara kilitlenmiş durumda.

SONUÇ: HESAP VEREBİLİRLİK ARAYIŞI

TFF'nin SGK'ya ilettiği belgeler, Nadir Güzbey ve Niyazi Ertaş'ın Afyonspor'daki başkanlıklarını kanıtlayarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iddialarını geçersiz kıldı. Bu gelişme, kulübün mali krizinde kimin sorumlu olduğuna dair net bir yanıt sunarken, Afyonspor'un geleceği için şeffaf bir yönetim ve hesap verebilirlik ihtiyacını vurguluyor. SGK ve vergi dairesi, bu yeni kanıtları değerlendirerek eski başkanlara haciz uygulayıp uygulamama kararını önümüzdeki süreçte verecek. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün rolü ise hukuki ve etik açıdan daha fazla incelemeyi gerektiriyor. Kulübün eski günlerine dönmesi, ancak bu krizin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesiyle mümkün görünüyor. Gelişmeler, Türk futbol camiası ve Afyon kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.