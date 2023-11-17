Afyonkarahisar'da Necmettin Erbakan Spor Salonu Hentbol-U15 Milli Takımının Kampına Ev Sahipliği Yapıyor

Afyonkarahisar'da kullanıma yeniden kazandırılan Necmettin Erbakan Spor Salonu, Hentbol-U15 Milli Takımının kampına ev sahipliği yapıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu, kamp tercihini Afyonkarahisar'dan yana yaptı.

Sporun birçok alanında yaptığı muhteşem tesislerle Türkiye'de adından söz ettiren Afyonkarahisar, bu kez de Hentbol -U15 Milli Takımının kamp merkezi oldu. 40 kişilik sporcu ekibi ve 10 kişilik teknik heyetten oluşan Milli Takım, bir hafta boyunca antrenmanlarını Necmettin Erbakan Spor Salonunda yapmaya başladı. Hentbol U 15 Milli Takım Baş Antrenörü Aydemir Aslankaya desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

"Tesisi kamp noktasında ilk defa biz kullanıyoruz"

Necmettin Erbakan Spor Salonunu çok beğendiklerini aktaran Baş Antrenör Aydemir Aslankaya "Federasyonumuzla Afyon'un ilişkileri çok iyi. Bunda da en büyük etkenlerden biri Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek. Tesisi kamp noktasında ilk defa biz kullanıyoruz. Sağ olsun belediyemiz bütün hizmeti sunuyor. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Burası çok güzel bir tesis. Spor şehri Afyonkarahisar'da bu şekilde yatırımların olduğunu görmekten çok mutluyuz. Başkanımızla da karşılaştık, hentbola bakış açısı çok iyi. Afyonkarahisar federasyonumuzun tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Çünkü her türlü imkanı bize sağlıyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Zeybek'te Milli Takım oyuncu ve teknik ekibi Spor Salonunda ziyaret ederek başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR