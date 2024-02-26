Adıyaman FK, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 2-0 yenildi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 2-0 yenildi. Maçta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor oyuncuları Mehmet Soyarslan ve Berk Ali Nizam'ın attığı gollerle galip geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 2-0 yenildi.
Kahta Atatürk Stadında, Adıyaman FK ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşı karşıya geldi.
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor oyuncularından Mehmet Soyarslan'ın maçın 19. Dakikasında attı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısında başka gol gelmeyince ilk yarı Beyoğlu Yeni Çarşı Sporun üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda da atağa geçen Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, 90+3. Dakikada Berk Ali Nizam'ın attığı gol ile 2-0 öne geçerek maçın sonucunu belirledi. - ADIYAMAN