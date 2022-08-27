Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haber! Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Haberleri

Adana haber! Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Adana haberi... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Avounuo'nun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Serkan Göksu'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

67. dakikada Kartal'ın ceza yayından sağ ayağıyla sağ köşeye doğru yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

78. dakikada Serkan'ın sağ kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

79. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kornere çeldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ekrem Kan xx, Candaş Elbil xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, Tayyip xx, Samet xx, Svensson xx, Rodrigues xx, Ndiaye xx, Bjarnason xx (Belhanda dk. 60 x), Akintola xx (Yusuf dk. 72 x), Stambouli xx (Gökhan dk. 59 x), Onyekuru xx (Yusuf dk. 81?), Dzyuba xx (Balotelli dk. 46 x)

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Assombalonga, İsmail, Berk

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Ümraniyespor: Serkan xx, Glumac xx, Allyson xx, Serkan xx (Del Valle dk. 83 ?), Lenjani xx, Oğuz xx, Mrsic xx (Kartal dk. 46 x), Avounou xx, Isaac xx, Metehan xx (Onur dk. 63 x), Bettaieb xx (Umut dk. 46 x)

Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Gheorge, Onur, Geraldo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Rodrigues (dk. 6) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dzyuba, Rodrigues (Adana Demirspor), Mrsic, Glumac (Ümraniyespor)

(Umutcan İşledici - Zafer Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Adana Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title