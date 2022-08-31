Adana haberleri... Çukurova'nın ilk rakibi Fenerbahçe oldu

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde (KBSL) 2022-2023 sezonu için kuralar çekildi. Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, lige deplasmanda Fenerbahçe maçı ile 'merhaba' diyecek.

ÇBK, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki törende Genel Koordinatör Ender Ünlü tarafından temsil edildi. Takımlar, aynı şehirde mücadele eden birden fazla ekip olması nedeniyle Ankara, İstanbul ve genel olarak 3 gruba ayrılan torbalarda yer aldı. Genel Koordinatör Ender Ünlü, çektiği kura ile takımının ilk haftadaki rakibini Fenerbahçe Alagöz Holding olarak belirledi. EuroLig, KBSL ve Türkiye Kupası'nda final oynamasına kesin gözüyle bakılan, aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek 2 takımın İstanbul'daki ilk hafta maçında karşılaşacak olması, 'erken final' söylemlerini beraberinde getirdi. Kurayı değerlendiren Ünlü, "Türk basketbolunun mihenk taşlarından Fenerbahçe ile kurulduğumuz yıldan bu yana rekabet halindeyiz. Geçtiğimiz yıl rakibimizi yenerek Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştık. Bu sezon da 4 kulvarda şampiyonluk hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki rakibimiz zaten Fenerbahçe'ydi. Basketbol otoriteleri EuroLig, KBSL ve Türkiye Kupası'nda Çukurova Basketbol-Fenerbahçe finalini öngörüyor. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olmamız da rekabete ayrı bir boyut kazandıracaktır. Kuranın tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.