Adana Demirsporlu Gökhan Töre ile eşi, deprem sonrası koruyucu aile olmak için başvuru yaptı

Deprem nedeniyle birçok bebek ve çocuk ebeveynsiz kalırken Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Buket Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de can kayıpları her geçen gün artıyor. Deprem nedeniyle birçok bebek ve çocuk ebeveynsiz kalırken, vatandaşlar koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapıyorlar.

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN BAŞVURU YAPTILAR

Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na koruyucu aile olmak için başvura bulundu.

"O GÜZLE YAVRUYU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Buket Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileye depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.