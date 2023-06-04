Adana Demirspor U-11 Takımı 'Sporun Gülen Yüzü Umut Turnuvası'nda şampiyon oldu

Çukurova Belediyesi tarafından depremzede çocuklar için düzenlenen 'Sporun Gülen Yüzü Umut Turnuvası'nda şampiyon, Adana Demirspor U-11 Takımı oldu. Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, turnuvada kaybedenin olmadığını ve her takımı şampiyon olarak gördüğünü söyledi.

Çukurova Belediyesi tarafından depremzede çocuklar için düzenlenen 'Sporun Gülen Yüzü Umut Turnuvası'nda şampiyon, Adana Demirspor U-11 Takımı oldu.

18 takımın katılımıyla bir buçuk ay süren 'Sporun Gülen Yüzü Umut Turnuvası'nın kapanış töreni, Çukurova Gündüz Tekin Onay Tesisleri'nde yapıldı. Törenin öncesinde oynanan final maçında, Adana Demirspor U-11 Takımı şampiyon oldu.

Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, turnuvada kaybedenin olmadığını ve her takımı şampiyon olarak gördüğünü söyledi. Başkan Çetin, şöyle konuştu:

"Dereceye giren tüm takımları kutluyorum. Kupayı alan Adana Demirspor U-11 Takımı'nı kutluyorum, nice başarılara imza atacaklarına inanıyorum. İkinci olan Adanaspor U-11 Takımı oyuncularını da gözlerinden öpüyorum. Sporla uğraşan çocuklar başarılı olur, kötü alışkanlıklardan uzak durur. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olur."

Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan da katılan takımları kutlayarak turnuva dolayısıyla Çetin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, dereceye giren takımlara kupaları verildi. Törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü Arif Oflaz ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de katıldı.