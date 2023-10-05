Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, İsviçre temsilcisi Lugano karşısında attığı iki golle Beşiktaş'ın Avrupa'da en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Aboubakar, toplamda 13 gole ulaştı.

Aboubakar, Beşiktaş'ın Avrupa'da en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu

Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, İsviçre temsilcisi Lugano karşısında iki kez fileleri havalandırarak 13 gole ulaştı ve Beşiktaş'ın Avrupa'da en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Lugano'ya 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlıların golleri 38 ve 52. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

Kamerunlu futbolcu, bu golle birlikte bu sezon 6'sı Konferans Ligi elemeler, 2'si grup mücadeleleri olmak üzere 8 maçta 7 gole ulaştı. 31 yaşındaki futbolcunun, bu kulvarda 2 de asisti bulunuyor.

Aboubakar, ayrıca siyah-beyazlı forma altında Avrupa'da en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının da sahibi oldu. Avrupa arenasındaki gol sayısını 13 yapan Vincent Aboubakar, 12 gollü Bobo ve Querasma'yı geride bıraktı.

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonunda çıktığı toplam 15 maçta da 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuş oldu. - İSTANBUL