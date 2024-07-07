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A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya elenen A Milli Takımımız'da Teknik Direktör Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncu değişikliğini geç yaptığını söyleyerek yenilginin faturasını İtalyan çalıştırıcıya kesti.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Berlin'deki dev müsabakada ilk yarıda Samet Akaydin'in gölüyle 1-0 öne geçen Türkiye avantajı koruyamadı. Hollanda, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

FATURAYI MONTELLA'YA KESTİLER

Yarı finalin kapısından dönen A Milli Futbol Takımımız'da eleştiriler İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yöneltildi. Montella'nın zamanında oyuncu değişikliği yapmadığını söyleyen taraftarlar, sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlardan bazıları:

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Sosyal Medya Hollanda Spor Haberler

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