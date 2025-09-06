A Milli Takım, İspanya ile Kritik Maçta Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında yarın Konya'da son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İspanya ile karşılaşacak. Milliler, grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. İspanya ise konuk olduğu Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlılar, bu müsabakanın ardından 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda oynayacak, 14 Ekim'de de Gürcistan'ı ağırlayacak.

12. randevu

Türkiye ile İspanya bugüne kadar 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 1 kez sahadan galip ayrılırken, 6 kez mağlup oldu. 4 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 17 gol gördü.

Milliler, İspanya'ya karşı tek galibiyetini 14 Mart 1954'te 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İstanbul'da oynanan müsabakada 1-0'lık skorla aldı. İki ülke son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda rakip oldu ve İspanya 3-0'lık skorla kazandı.

Millilerin 643. müsabakası

Milliler, 355'i resmi, 287'si özel olmak üzere toplam 642 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 252 galibiyet elde ederken, 240 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 881 gol kaydederken, kalesinde ise 916 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 25. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 17'si resmi, 7'si özel olmak üzere 24 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

A Milliler, 9. kez Konya'da

A Milli Futbol Takımı, İspanya maçıyla birlikte 9. kez Konya'da karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, Konya'da 7'si resmi, 1'i özel olmak üzere yaptığı bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu mücadelelerde 15 kez fileleri havalandıran milliler, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

A Milliler, Konya'da ilk olarak 3 Eylül 2015'te Letonya ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı. Konya'da unutulmaz maçlar oynayan A Milli Takım; Fransa, Hollanda, İzlanda ve Letonya ile oynadığı mücadelelerden de galip ayrıldı.

Barış Alper Yılmaz cezalı

A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz, Gürcistan maçında kırmızı kart görmesinden dolayı İspanya karşısında olmayacak. Barış Alper'in, rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Davide Massa, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve 71. dakikada milli futbolcuya direkt kırmızı kart verdi.

Michael Oliver düdük çalacak

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Christopher Kavanagh olacak. Maçta Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR olarak görev yapacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın aday kadroya davet ettiği futbolcular şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün - İSTANBUL