A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi SALON: Ankara SporHAKEMLER: Mhyoi Sumie, Rene Karina NoemiTÜRKİYE: Beyza, Şebnem (L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça, Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin (L), EbrarTAYLAND: Piyanut (L), Pornpun, Jarasporn, Hattaya, Sudatta, Kaewkalaya, Pimpichaya, Tichaya, Ajcharaporn, Chatchu-On,... SALON: Ankara Spor HAKEMLER: Mhyoi Sumie, Rene Karina Noemi TÜRKİYE: Beyza, Şebnem (L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça, Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin (L), Ebrar TAYLAND: Piyanut (L), Pornpun, Jarasporn, Hattaya, Sudatta, Kaewkalaya, Pimpichaya, Tichaya, Ajcharaporn, Chatchu-On, Supattra, Thanacha, Sirima, Sasipapro SETLER: 23-25, 25-15, 25-18, 25-21 SÜRE: 101 dakika (25, 27, 23, 26) FIVB Milletler Ligi Çeyrek Final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile karşı karşıya geldi. Milliler, 3-1'lik skorla mücadeleden galip ayrılarak Milletler Ligi yarı finalinde İtalya'nın rakibi oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, maça istediği gibi başlayamadı. Milliler, servis karşılama ve servis hataları nedeniyle uzun süre dengede giden ilk seti 25-23 kaybetti. İlk setteki sorunlarını ikinci sette çözen Filenin Sultanları, oyuna ağırlığını koydu ve 25-15'lik skorla ikinci seti hanesine yazdırarak karşılaşmaya denge getirdi. Üçüncü seti başa baş giden karşılaşmada ay-yıldızlılar, daha sonra hücum ve blokta üstünlüğü ele aldı. Milliler, Hande Baladın'ın etkili oyunu ve üst üste gelen sayılarla seti 25-18 kazandı. Dördüncü seti de çekişmeli geçen karşılaşmada A Milli Takım, son bölüme 24-20 önde girdi ve Zehra Güneş'in maç sayısıyla Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 16 Temmuz saat 15.00'te Ankara Spor Salonu'nda İtalya ile yarı final mücadelesinde karşılaşacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da seyircilerle beraber takip etti. - Ankara Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor Ankaraspor voleybol Tayland Spor Haberler

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