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A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Bulgaristan'a konuk olacak

AA - Abdulkadir Karakaya - Spor
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A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Bulgaristan'a konuk olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında yarın Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında yarın Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak.

Filibe şehrindeki Lokomotiv Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Tanja Racic yönetecek.

Milliler, grupta 6 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alırken, henüz puanı olmayan Bulgaristan son sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti.

AA / Abdulkadir Karakaya - Spor

Dünya Kupası, Bulgaristan, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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