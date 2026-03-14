Potanın Perileri, Japonya karşısında sürprize izin vermedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Japonya'yı 75-67 mağlup etti. Bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini elde eden milli takım, pazar günü Avustralya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Japonya'yı 75-67 yendi.

İLK DEVRE ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk periyodunda Japonya, özellikle orta mesafeden bulduğu basketlerle rakibine üstünlük kurdu. Ay-yıldızlılar ise pota altından ve dış atışlardan ürettiği sayılarla rakibine karşılık vermeye çalıştı. Japonya, büyük bir bölümünü önde götürdüğü ilk periyodu 20-16 üstün bitirdi.

Türkiye, ikinci periyotta özellikle boyalı alandan ürettiği sayılarla rakibiyle arasındaki farkı azaltmaya çalıştı. Milli takım, 12. dakikada da Alperi Onar'ın turnikeden bulduğu basketle beraberliği yakaladı: 20-20. Sonrasında üst üste attığı üç sayılık basketlerle oyun üstünlüğünü eline alan Japonya, 19. dakikada Yamamoto'nun üç sayılık isabetiyle aradaki farkı 11'e çıkardı: 41-30. Türkiye, geride kalan zamanda farkı eritmeye çalışsa da Japonya soyunma odasına 41-35 önde gitti.

POTANIN PERİLERİ İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İlk yarının sonunda yakaladığı 5-0 seriyle soyunma odasına 41-35 mağlup giden Türkiye, ikinci yarının başlarında da Beren Burke'nin 23. dakikada pota altından bulduğu basketle 11-0'lık seri yakaladı ve maçta öne geçti: 41-46. Sonrasında arka arkaya üçlükler bulan Japonya, 25. dakikada Takada'nın dış atış isabetiyle 9-0'lık seri yakalayarak yeniden üstünlüğü ele aldı: 50-46. Bu serinin ardından tempoyu artıran ay-yıldızlılar, Sevgi Uzun'un 29. dakikada üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakalayarak yeniden öne geçti: 50-52. Milli takım, Alperi Onar'ın dış atıştan bulduğu basketle de son çeyreğe 55-54 önde girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, 33. dakikada Alperi Onar'ın turnikesiyle 6-0'lık seri yakaladı: 54-61. Sonrasında Japonya, boyalı alandan ürettiği skorlarla zaman zaman aradaki farkı 2'ye kadar indirdi. Türkiye, kıran kırana geçen maçın son bölümünde hata yapmadı ve karşılaşmayı 75-67 kazandı.

AY-YILDIZLILAR İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte oynadığı üçüncü maçta gruptaki ikinci galibiyetini alan Türkiye, organizasyonda pazar günü Avustralya ile karşılaşacak.

BEREN BURKE MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Karşılaşmanın sonunda milli oyuncu Beren Burke, 25 sayı, 9 ribaund, 1 asist ve 2 top çalmalık peformansı ile "maçın oyuncusu" ödülünü aldı.

