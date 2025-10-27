A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası Fikstürü Açıklandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alacak. Milliler, grup maçlarını Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde oynayacak ve rakipleri arasında Almanya, Fransa, İsviçre, Romanya ve Letonya yer alıyor.
9-24 Eylül 2026 tarihlerinde, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup etabı fikstürü, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklandı. Şampiyonada D Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacak. Milliler, grup maçlarını Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde oynayacak.
Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:
10 Eylül 2026
TSİ 21.00 Türkiye - Almanya
12 Eylül 2026
TSİ 18.00 Fransa - Türkiye
13 Eylül 2026
TSİ 18.00 İsviçre - Türkiye
14 Eylül 2026
TSİ 21.00 Romanya - Türkiye
16 Eylül 2026
TSİ 18.00 Türkiye – Letonya