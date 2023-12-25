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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Başantrenör Alberto Giuliani ile Yollar Ayrıldı

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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Alberto Giuliani ile yolların ayrıldığını duyurdu. Giuliani'ye verdiği emekler için teşekkür edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yollarını ayırdıkları İtalyan başantrenör Alberto Giuliani için teşekkür mesajı yayımladı.

TVF'nin teşekkür mesajında, "A Milli Erkek Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Alberto Giuliani ile yollarımız ayrılmıştır. Alberto Giuliani'ye çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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