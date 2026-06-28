Milli Takım'dan 2027 Dünya Kupası Hedefi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları Bosna Hersek ve İsviçre karşılaşmaları öncesinde düzenlenen medya günü etkinliğinde basınla bir araya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleşen medya gününde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, milli oyunculardan Alperen Şengün ve Cedi Osman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: HEDEFİMİZ 2027 DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA KATAR'DA OLABİLMEK

Avrupa Şampiyonası'ndaki başarının ardından milli takımın pencere maçlarında gösterdiği performanstan dolayı yaşadıkları gururu aktararak konuşmasına başlayan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, grup maçlarının önemine dikkat çekerek, "Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikten sonra milli takımımızın pencerelere başladıkları süreçten bu yana gösterdikleri basketbol gerçekten bizleri gururlandırıyor. Önümüzdeki iki maçın da anlamını gerek sayın hocamız gerekse bütün sporcu arkadaşlar ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Bu iki maçı kazandığımız takdirde hem grubu lider bitirmemiz hem de öbür grup aşamasında da çok avantajlı duruma geleceğimizin farkındalar. Toplandıklarından bu yana gayet iyi hazırlandıklarını biliyoruz. İnşallah 2 Temmuz'da Bosna Hersek'te daha sonra 6 Temmuz'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türk halkının önünde inşallah iki galibiyeti de alıp önümüzdeki eşleşeceğimiz grupta daha avantajlı duruma geleceğiz. O yüzden yönetimsel olarak her zaman hem hocamızın hem de sporcularımızın yanındayız. İnşallah ülkemizi gururlandıracak, bizleri gururlandıracak başarıyı elde ederler. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz 2027 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da olabilmek. O yüzden sporcularımızın şu an maça olan hazırlıkları bize her zaman onlara olan güvenimizi her zaman en üst seviyede tutmuştur. Onlar da sorumlulukların bilincindeler. İnanıyorum ki bu iki maça da o özveriyle, o bilinçle sahaya çıkıp inşallah karşılaşmaları kazanıp ülkemizi gururlandıracaklar. Yönetimsel olarak her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah hep beraber güzel bir sonuçla ikinci gruba biraz daha avantajlı başlarız. Sonuçta hepimizin hedefi Türk basketbolunu her ortamda en iyi şekilde temsil edebilmek. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek, daha sonra da orada inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edeceklerdir" diye konuştu.

'SON SEKİZ YILA BAKTIĞINIZ ZAMAN ÜLKEMİZE GERÇEKTEN AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KUPALARI GELDİ'

Konuşmasında Türk basketbolunun kulüpler düzeyinde, uluslararası alandaki son yıllardaki başarılı çizgisine değinen Türkoğlu, "Türk basketbolunun her anlamda, hem milli takımlar anlamında hem de son sekiz yıla baktığınız zaman kulüplere burada gerçekten ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadarki elde edilen bütün başarılar kulüplerimizin doğru yapılanması ve doğru kadrolar sonucunda elde edilmiş başarılardır. Biz de sadece ülke basketbolunu yöneten insanlar olarak kulüplerimizin bu başarılarının yanında her zaman onları destekleyen, onlarla gurur duyan bir yönetim olduk. Ama bütün kredi her zaman kulüplerimizin yapmış olduğu doğru işlerin sonunda gelen başarılardır. Son sekiz yıla baktığınız zaman ülkemize gerçekten Avrupa'nın en büyük kupaları geldi. Kulüplerimiz neredeyse artık her yıl bir organizasyonda final oynayacak noktasına geldi. Bu anlamda kulüplerimizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Geçen yıldan itibaren de milli takımımızın da elde etmiş olduğu başarı ister istemez ülke basketbolu olarak hem kulüpler hem milli takım anlamında da çok değerli bir noktaya geldi. Bu anlamda milli takımı ve bütün sporcularımızı canı gönülden kutluyoruz. Kulüplerimiz inşallah aynı istikrarla devam ederler. Çünkü şu an Avrupa ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında en üst noktalardayız. Kulüpler anlamında da şu an baktığınız zaman gerçekten en üst noktadayız. İnşallah bu süreç uzun yıllar böyle devam eder. Çünkü gerçekten doğru yatırımlar yapılıyor. Kulüplerimizin değerli başkanları kulüplere önemli yatırımlar yapıyorlar. Taraftarlarımız deseniz neredeyse her koşulda kulüplerimizi destekleyen noktadayız. O yüzden ülke olarak bu noktaya gelmemiz bizim için çok değerli. Sizler de bu süreçleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz medya olarak. Bu anlamda da bizim için çok değerli. Dediğim gibi inşallah bu başarı grafiğimiz hem milli takım anlamında hem de kulüpler anlamında devam eder. Çünkü gerçekten ülke olarak bu başarıları basketbolseverler açısından çok kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.

ALPER YILMAZ: BU PENCEREYİ 6 GALİBİYETLE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz da FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri hakkında, "Bu pencereyi 6 galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Bu ancak yolun yarısı ediyor. Ondan sonra oynayacağımız ağustos, kasım ve şubattaki pencerelerle Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğimiz belli olacak. Ama adım adım gitmek istiyoruz. Önce Bosna Hersek maçı, sonra da burada oynayacağımız İsviçre maçı bizim için önemli karşılaşmalar. Umuyorum ikide iki yaparız. Umarım iyi bir basketbol sahaya yansıtırız ve elimizden geleni yaparız. Gelen teknik ekibe ve bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zorlu sezonlardan geliyorlar ama hiç bizi üzmeden buraya gelip milli forma için ter döküyorlar. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 17 Yaş Altı Takımı'ndaki arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu akşam zaten takım olarak onların yanında destek olmaya çalışacağız. İnşallah sonu madalya olur. Onlar da bizler gibi bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar" dedi.

ERGİN ATAMAN: AVRUPA'NIN EN İYİ, EN FORMDA TAKIMI OLARAK GÖSTERİLİYORUZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman eleme maçları öncesi takın son durunu ve rakipleri değerlendirerek, "Yeni bir yaz penceresi, grubun son iki maçı. Grupta şu anda namağlup durumdayız. Dört maçımızı da kazandık. Özellikle tabii ki iki Sırbistan galibiyeti bize ciddi bir avantaj sağladı. Aldığımız bu galibiyetler ve en son EuroBasket'teki Avrupa ikinciliğiyle şu anda Avrupa basketbolunda sıralamalarda birinci basamakta gösteriliyoruz. Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz. Oyuncularımız da sağ olsunlar, NBA'deki oyuncularımız, Avrupa Ligi'nde oynayan, Avrupa'da, Türkiye'de oynayan bütün oyuncularımız büyük bir özveriyle kampa katıldılar ve bu yaz penceresinde de bizle beraber olacaklar. Geçtiğimiz hafta çalışmalarımıza başladık. İstanbul'da başladık. Daha sonra Antalya'da kısa ama iyi bir kamp dönemi geçirdik. Rusya ile bir hazırlık maçı oynadık ama şimdi tabii ki artık bu son üç günde hedef maçlarımız geliyor. Öncelikle Bosna Hersek deplasmanı var. Bosna da grupta ilk iki için iddialı bir takım. Bizim birinciliğimiz garanti ikincilik için özellikle. Sert bir maç olacaktır. Bosna Hersek basketbolu da sonuçta bir ekol. Tecrübeli oyuncuları var. NBA'den getirdikleri yeni bir oyuncu var. İstanbul'daki maçı farklı bir şekilde kazanmıştık. Şimdi oraya da tabii ki mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Oradan dönüşte de son maçımızda 6 Temmuz'da Sinan Erdem'de İsviçre'yle oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya ve Litvanya gibi. İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek. Daha sonra da tabii ki o ikinci etap maçları ağustos sonunda oynanacak. Ona yönelik de ağustos ortasından itibaren çalışacağız. Şu anda takımın hazırlığından, oyuncuların motivasyonundan ve Türkiye'yi geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi en iyi şekilde temsil etme isteğinden ve arzusundan son derece memnunuz" sözlerini kullandı.

"17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'ndan A Milli Takım'a oyuncu çağrılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Ataman, " Aslında FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası olmasaydı şu andaki kadrodan bir veya iki oyuncuyu da aday kadroya çağırmayı düşünüyordum ama Dünya Şampiyonası ile aynı tarihe denk geldi. Şu anda 17 Yaş Altı Milli Takımı'mızın şampiyonada madalya almasını bekliyoruz. Ondan sonra da bir sonraki ağustos kamp döneminde bir veya iki oyuncuyu kadroya dahil edebiliriz. 17 yaş tabii ki çok genç bir yaş ama hakikaten çok istikbal vadeden iki tane (Ömer Kutluay ve Darius Karutasu) oyuncumuz var. Onların durumunu değerlendireceğiz" dedi.

ALPEREN ŞENGÜN: GRUBU NAMAĞLUP BİTİRİP DİĞER GRUBA AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ

Ay-yıldızlı takımın NBA'deki başarılı temsilcilerinden Alperen Şengün, "Gruptan lider çıkmayı garantilesek de önümüzde iki tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp Bosna Hersek'e gidip sonra da gelip burada seyircimizin önünde maçları kazanmak istiyoruz" dedi.

CEDİ OSMAN: BU İKİ MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Millilerin yıldız oyuncularından Cedi Osman ise şöyle konuştu:

"Çok önemli iki maça çıkacağız. Şu ana kadar 4'te 4 yaptık ve bir sonraki gruba tabii ki galibiyetleri taşımak adına bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bu iki maç bizim için çok önemli. Çünkü bu iki maçı da kazandığımız takdirde çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız. Öncelikle Bosna Hersek karşılaşması çok zor bir maç olacak. Çünkü kendi taraftarlarının önünde çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Her ne kadar eksikleri olsa da yine de tehlikeli bir maç bizi bekliyor. Biz de tabii ki tekrardan Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hep beraber bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrardan aynı gücümüzle bu iki maçı da kazanarak çok önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı