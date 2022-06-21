8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

8. Çeşme Uluslararası Satranç Turnuvası bugünkü müsabakalarla başladı.

8. Çeşme Uluslararası Satranç Turnuvası bugünkü müsabakalarla başladı.

Tarihi Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda 26 Haziran Pazar gününe kadar sürecek turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Azerbaycan, Sırbistan, İspanya, Irak, İran, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Suriye, Özbekistan, Bulgaristan ve Rusya'dan sporcular katılıyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'nin bir spor kenti olduğunu belirterek, "Bu turnuvanın çocuklarımızın zeka gelişimi açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. 8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından başlıyor." dedi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Rusya Çeşme Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title