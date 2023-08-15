Wushu Kung Fu şampiyonası nefes kesti

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 17 ülkeden 1125 sporcunun katılımıyla düzenlenen 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda nefes kesen gösteriler yapıldı.

6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de başladı. 17 ülkeden 1125 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada müsabakalarda heyecan dolu anlar yaşanıyor. Birbirinden başarılı sporcular, nefes kesen gösteriler yapıyor.

Şampiyonaya katılan 17 ülke sporcuları açılış seremonisinde ülkelerinin bayraklarıyla geçiş yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak açıklamalarda bulundu. Çocukların geleceği için spora önem verdiklerini belirten Müdür Ak, ahlaklı gençlik yetişmesi için tüm imkanları kullandıklarını söyledi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz de, şampiyonanın 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlendiğini, 15 Temmuz'un ve 15 Temmuz şehitlerinin unutulmaması gerektiğini ifade etti. - EDİRNE