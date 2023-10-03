58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışma, 8-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etaplar ve ilişkili aktivitelerin fotoğraflanmasına yönelik olacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Marmara Turu olarak 1963 yılında başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), bir kez daha dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde, kıtaları buluşturan rotada ağırlamaya hazırlanıyor. Organizasyon kapsamında Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Fotoğraf Vakfı iş birliği ile fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmanın içeriği; 8-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu boyunca Alanya'dan İstanbul'a 8 etaptaki mücadelenin ve ilişkili aktivitelerin fotoğraflanmasına yönelik olacak.

Türkiye'de ikamet eden, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışma olan "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması"na katılacak olan fotoğrafçılar bisiklet turu güzergahı üzerinde 8-15 Ekim tarihleri arasında çektikleri fotoğraflar ile yarışmaya katılabilecekler. Cep telefonu, drone, aksiyon kameraları, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar ve HDR (high dynamic range) çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilecek.

Tek kategoriden oluşan yarışmaya her katılımcı, en fazla 5 adet renkli veya siyah beyaz fotoğrafla katılım sağlayabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar, çektikleri fotoğrafları Türkiye Fotoğraf Vakfı'nın yarışma platformu olan https://www.turkiyefotografvakfi.org/ sitesine yükleyecek. Yarışmaya son katılım tarihi 18 Ekim Çarşamba günü olacak. Sonuçlar, 23 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması'nda birincilik ödülü 25 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülü 10 bin TL olacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu özel ödülünün 7 bin 500 TL olacağı, en fazla 3 eserin 4 bin TL mansiyon ödülü kazanacağı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması'nda 20 eser de sergilenme hakkı kazanacak. - İSTANBUL