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5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Salon: Karatay Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Hassan Pejdam (Katar), Abdalbgi Nasreldin (Suudi Arabistan)Kamerun: Awal, Derrick, Christophe, Kony, Elie, Arthur (Brandon, Vanel, Arnaud, Adam, Vanel, Ivan)Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun...

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Hassan Pejdam (Katar), Abdalbgi Nasreldin (Suudi Arabistan)

Kamerun : Awal, Derrick, Christophe, Kony, Elie, Arthur (Brandon, Vanel, Arnaud, Adam, Vanel, Ivan)

Türkiye : İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Cafer Kirkit, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 25-23, 25-18, 22-25, 25-20

Süre: 112 dakika (26, 28, 26, 32)

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkek voleybolunda Türkiye, yarı finalde Kamerun'a 3-1 yenildi.

Kamerun finalde İran'la oynama hakkı elde ederken, ay-yıldızlı ekip Azerbaycan'la bronz madalya maçına çıkacak. Final ve üçüncülük maçları yarın oynanacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Suudi Arabistan Türkiye Kamerun Katar Spor Haberler

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