3 büyükler birbirine girdi! Sosyal medyada art arda paylaşımlar

Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı ve hakem tartışmalarının yaşandığı maçın yankıları devam ediyor. Kulüpler gündemle ilgili üst üste paylaşımlar yaparak birbirlerine yanıt verdi.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananların yankıları devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor sosyal medyadan üst üste paylaşımlarda bulundu.

FENERBAHÇE'DEN 'ATİLLA KARAOĞLAN' PAYLAŞIMI

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Konyaspor maçına Atilla Karaoğlan'ın atanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nden sosyal medyadan flaş bir paylaşım geldi.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Attila Karaoğlan atamasıyla ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Siyah-beyazlıların paylaşımında "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir" ifadeleri yer aldı.

"BEŞİKTAŞ TÜM TAŞLARDAN DAHA AĞIRDIR"

Bu paylaşımdan sonra yazılı bir açıklama yayımlayan Beşiktaş "Kamuoyu, bugün Türk futbolundaki temel sorunun saha içinde başarısız olanların bunu saha dışında telafi etmeye çalışması olduğunu bir kez daha net bir şekilde görmüştür. Türk futbolunun gelişimi ve marka değerinin artması için herkesin sorumlu ve görevli olduğunu hatırlatırız. Son olarak; TFF'nin müthiş işler yaptığı güzellemesi ve yancılığının ardından başlarına taş düşünce bağıranlar unutmasın ki Beşiktaş tüm taşlardan daha ağırdır." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARINA ÇAĞRI

Beşiktaş'tan bir süre sonra Fenerbahçe, taraftarına çağrıda bulunduğu bir paylaşım yaptı. Yapılan çağrıda, "Haksız ve adaletsizliği kendine dönülmez yol olarak benimsemiş, sahadaki oyunu ve gündemi her fırsatta sahanın dışına taşıyıp hedeflerine ulaşmak için Fenerbahçe'yi tek odak olarak belirlemişlerin bir kez daha tek hedefiyiz!" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN GÖNDERME

Galatasaray Kulübü ise "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" ifadelerinin yer aldığı bir Tweet attı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Süper Lig'de önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Konyaspor da resmi sitesinden açıklama yayınladı. Yeşil beyazlı kulüp, TFF, MHK ve Fenerbahçe'ye seslendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu ve özellikle sahada olacak hakemlerimizden ayrıcalık değil, hak edene hak ettiğini veren adil bir yönetim ile kurallara bağlı görev icra etmelerini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN BU KEZ GALATASARAY'A YANIT

Son olarak Beşiktaş, "Kulaklık meselesi tezimizi doğruluyor, kararlar aleyhine olursa bağır, lehine olursa kulaklık tak." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.