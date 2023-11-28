3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 'VAR' Sistemi Uygulanıyor

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabında 'VAR' sistemi kullanılıyor. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, şampiyonaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, dereceye giren sporcuların ülkemizi dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edeceğini belirtti. Kadınların da önemli başarılar elde ettiği bilardoda, 'VAR' sisteminin tartışmalı pozisyonları engellemek ve adaletli kararlar vermek için uygulandığını söyledi.

3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı, Ankara'da başladı. Organizasyonda "VAR" sistemi de uygulanıyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, şampiyonaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aralık ayı sonunda kadınlarda 3 bant şampiyonasının 3. ve final etabını yapacağız. Dereceye girenler ve 2024 yılında ülkemizi dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edecek milli sporcularımız belli olacak." dedi.

Bilardoda kadınların da önemli başarılar elde ettiğini belirten Ercan, "Kadınlardan 2. etapta 20 sporcu yarışıyor, elenenlerden dolayı 3. etapta daha kısıtlı sporcu olacak. Kadınlarda başarılı sporcularımız mevcut, Gülşen Değener ve Güzin Müjde Karakaşlı bizi yıllarca Avrupa'da ve dünyada temsil ederek çok kez kupalar kazandırdı. Bunun yanında pool yani Amerikan bilardoda Eylül Kibaroğlu var, bizim her sene Avrupa şampiyonlukları ve grand prixler kazanan sporcumuz. Bizim medarıiftiharlarımızdan birisi, kadınlarda da güzel başarılara imza atıyoruz." diye konuştu.

"VAR" sistemini dünyada başlatan ilk bilardo federasyonu olduklarını ve kadınlar şampiyonasında uyguladıklarını aktaran Ercan, şunları kaydetti:

"VAR sistemini bu tesislerde artık her şampiyonamızda uyguluyoruz, 8 masamızın her birinde 2 kamera var ve teknik yapımız da çok uygun. Burada herhangi bir tereddütlü pozisyonda hakem ya da sporcu istediği zaman hakem VAR'a gidip pozisyonu inceliyor. Dünyada ilk defa yapıyoruz bunu, Türkiye Bilardo Federasyonu olarak dünyadaki teknolojik olarak altyapısı hazır tek federasyonuz. Sistemi 3. etap erkekler şampiyonasında geçen hafta uyguladık ve gerçekten çok verim aldık, sporcularımız da çok mutluydu ve tereddütlü hiçbir pozisyon kalmadı. 2024 yılında umarım dünyada da bu sistem uygulanır."

Bilardonun tartışmalı pozisyonlarına ilişkin de Ercan, "3 bant bilardoda sayının değip değmediği, iki topun son anda değip değmemesi tartışmaları oluyor. ya da sayının gerçekten 3 bant mı 2 bant mı olması konularında büyük tereddütler oluşabiliyor. Tartışmaları engellemek, adaletli bir karar verebilmek ve hakemi rahatlatmak açısından futbolda, voleybolda, basketbolda yıllardır uygulanan bir sistemi biz de bilardoya getirdik." açıklamasında bulundu.