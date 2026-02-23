Haberler

24 yıllık kariyerinde bir ilk olabilir! Abdullah Avcı'nın aldığı teklifler açıklandı

24 yıllık kariyerinde bir ilk olabilir! Abdullah Avcı'nın aldığı teklifler açıklandı
Güncelleme:
Son olarak Trabzonspor'da görev yapan 24 yıllık deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı'nın geleceği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan Önder Karaveli, deneyimli teknik adamın aldığı teklifleri açıklayarak, "İran ve Azerbaycan milli takımlarından teklif geldi. Neftçi Bakü'den teklif geldi.'' dedi. Avcı, yurt dışında görev alması halinde kariyerinde ilk kez ülke dışında çalışacak.

  • Abdullah Avcı'ya İran ve Azerbaycan milli takımlarından teklif geldi.
  • Abdullah Avcı'ya Neftçi Bakü'den teklif geldi.
  • Abdullah Avcı'nın yurt dışından bir takımla anlaşması durumunda, 24 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kez ülke dışında görev alacak.

24 yıllık deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmasının ardından başka herhangi bir kulüpte görev yapmadı.

ABDULLAH AVCI'YA YURT DIŞINDAN TEKLİF

Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan Önder Karaveli, deneyimli teknik adamın aldığı teklifleri ilk kez açıkladı. Sports Zone'a konuşan Önder Karaveli, Abdullah Avcı'nın yurt dışından teklifler aldığını belirtti.

'ABDULLAH HOCA SEÇİCİ DAVRANIYOR'

Sahada olmak istediklerini belirten Önder Karaveli, "Abdullah Avcı ile çalışıyoruz. Ekibimizle sahada olmayı istiyoruz. Tabii ki Abdullah hoca seçici davranıyor. Yurtdışı seçenekleri daha keyifli olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI"

Abdullah Avcı'nın aldığı teklifleri tek tek açıklayan Karaveli, "İran ve Azerbaycan milli takımlarından teklif geldi. Neftçi Bakü'den teklif geldi. İran'daki politik durum kararı etkiledi, şartlarda anlaşma sağlanamadı. Avrupa'daki bazı ülkelerin milli takımlarından da teklif geldi, tabii ki halihazırda kulüp takımlarının da teklif var.' ifadelerini kullandı.

24 YILLIK KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYABİLİR

Bordo-mavililerle 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa zaferi yaşayan 62 yaşındaki teknik adam, yurt dışından bir takımla anlaşması durumunda 24 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kez ülke dışında görev alacak.

