2026 JWRC şampiyonu Ali Türkkan, WRC'de şampiyonluk istediğini söyledi

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, gelecekte Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) mücadele edip şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı (JWRC) zirvede tamamlayan milli sporcu Ali Türkkan ile Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, İstanbul Park'ta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gelecekte ralli branşında en üst seviyede mücadele etmek istediğini belirten Ali Türkkan, "Şu anda önümüzde WRC2 sınıfı var. Ardından da en tepe klasman var. Benim her zaman hedefim, en tepe klasmanda yarışmaktı ve kısmet olursa orada da bir şampiyonluk yaşamak istiyorum. Rallinin ve otomobil sporlarının zirvesinde şampiyonluk yaşamak istiyorum. Şu an bu yolda çok kıymetli bir adım attım. WRC'de şampiyon olanların JWRC'den geldiğini biliyoruz. Ben de gözümü WRC'ye diktim. İnşallah orada da şampiyon olabilirim." ifadelerini kullandı.

JWRC'yi 2024 ve 2025 yıllarında üçüncü sırada tamamlamasının ardından kazandığı tecrübeyle bu sezon şampiyonluğa ulaştığını aktaran Ali Türkkan, "İki senedir hem yaptıklarımızla hem de yapamadıklarımızla şampiyonada çok şey öğrendik. Aslında her zaman hızlıydık. İlk gittiğimizde de kazanacak hıza sahiptik ama sadece hızla şampiyon olunmadığını da görmüş olduk. Bunun yanına bir tecrübe eklemek de gerekiyordu. Bu da 2 senemizi aldı ama aldığına da değdi." değerlendirmesinde bulundu.

Milli rallici, kendisi için JWRC şampiyonluğunun kırılma noktasının Finlandiya Rallisi'nde yaşandığını dile getirerek, "Finlandiya Rallisi'nde otomobille uçtuğumuz yerden Türk seyircilerin bizi çıkarması ve yola geri sokması bizim için kırılma noktası oldu. O sayede aldığımız fazladan 2-3 puanla şampiyon olduk. Zaten şampiyonu da o 2-3 puan belirliyor. Oradaki Türk seyircilerin desteğiyle döndüğümüz yolda 2 puan aldık ve şampiyon olduk." diye konuştu.

JWRC'de 10-13 Eylül'de düzenlenen Şili etabında şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi İsveçli Calle Carlberg karşısında risk aldığını belirten Ali Türkkan, şunları kaydetti:

"Aldığımız riski, cumartesi günkü yarışta artırdık. Bence iki pilottan biri zaten hata yapacaktı. Kimse yarışı bitirmeyi ama şampiyon olamamayı göze almaz. O yüzden ikimiz de maksimumda gittik. Biz, belirgin bir farkla daha hızlıydık. Az bir farkla da değildi. Net bir şekilde daha hızlı olan ekiptik. Böyle olunca da 4 etap kazandık, liderliği aldık. Hatta Fin bir rakibimiz de araya girdi, Calle Carlberg üçüncülüğe düştü. Böyle olunca şampiyonluk şansı epeyce düştü. Carlberg'in de risk alması gerekiyordu. Risk aldı, nitekim hata yaptı. Bu, sporun içinde var. Ben de risk alıyordum. Ben de hata yapabilirdim ama biz biraz daha baskı altında dayanıklı kaldık diyebilirim."

"Bizim için tek hedef şampiyonluktu"

Ali Türkkan, bu sene JWRC'de kendileri için tek hedefin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Uzun bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran 27 yaşındaki pilot, "Sezon içinde de iki yarış kazandık. 4 yarışın ikisini kazanarak Şili etabına geldik. Geçen sene de Akropolis Rallisi'ni kazanmıştık. O yüzden sadece yarış kazanmak bizim için bir hedef değildi. Bizim için tek hedef şampiyonluktu. O yüzden lider gittiğimiz yarışta aslında son iki etapta biraz tempoyu düşürerek ikinciliğe geriledik. Çünkü ikincilik de o anki şampiyonluk matematiğinde bize yetiyordu. Gereksiz bir risk almadık. Zaten alınabilecek tüm riskleri cumartesi günü almıştık. Aslında Şili'de hem yarışı kazanıp hem şampiyon olabilirdik. Fakat Şili'deki yarışı ikinci bitirip şampiyonluğa ulaştık. Zaten asıl önemli olan şampiyonluktu." diye konuştu.

Ali Türkkan, organizasyona yardımcı pilot olarak Oytun Albayrak ile başladıktan sonra Bilge Ayan ile devam etmesinin ilk başta kolay olmadığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"2025'in tamamını, neredeyse 20'ye yakın yarışı Oytun Albayrak ile yaptım. Bu seneye de Oytun Albayrak ile başladım ama sezon ortasında ufak bir sakatlık oldu ve yardımcı pilot değişikliğine gitmek gerekti. Tabii ki bir anda yeni biriyle otomobilin içinde iyi bir adaptasyon sağlamak çok kolay değildi. Özellikle de Bilge Ayan'ın İzmir'de yaşaması bizim için zorlayıcıydı. Birkaç kere İzmir'e gittim, onunla özel çalışmalar yaptık. Ardından direkt yarış otomobiline oturmadık. İstanbul Park'ta bir test yaptık. Bilge Ayan'ın tecrübesi sayesinde birbirimize çabuk adapte olduk. Bilge Ayan, Oytun Albayrak gibi çok iyi bir yardımcı pilot. Ben de aslında iki iyi yardımcı pilota sahip olduğum için çok şanslıyım. Çünkü otomobilin içindeki pay dağılımı bence yüzde elliye yüzde elli. Ben ne kadar iyi olsam da yardımcı pilotun beni tamamlaması lazım. Bu konuda ikisine de çok teşekkür ederim. Bence ikisi de birer dünya şampiyonu ünvanını hak ediyor."

Bu sene JWRC'de güçlü ve zayıf yönlerini gördüğünü kaydeden Ali Türkkan, "Hız olarak bence çok iyi bir durumdayız. Tecrübemiz de yüksek. Nerede ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bence bu hızı ve üst tempoyu daha hatasız bir şekilde sürdürebilmemiz gerek. Bazı yarışlarda ufak tefek hatalarımız oluyor. Bu sezon bu konuda aslında şanssızdık çünkü ufak tefek hataların bedeli ağır oldu. İki yarışta da yol dışına uçtuk, halbuki bunlar çok ufak hatalardı. Burada biraz şans faktörü de devreye giriyor. Daha üst klasmanlarda hem hızlı olmak hem de hata yapmamak gerekiyor. O yüzden bizim de hatasız olmak için biraz uğraşmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

WRC2'de yarışacağı 2027 senesini "öğrenme yılı" olarak gördüğünü aktaran milli sporcu, "Her ne kadar 'öğrenme yılı' olursa olsun kendimizden beklentilerimiz var. Bir üst sınıfa geçiyoruz ve orada yeniyiz. Bu yüzden gidip hemen orada podyum mücadelesi vermek kolay olmayacaktır. Bu, gerçekçi bir hedef de olmayacaktır. Eğer olursa buna sürpriz diyelim. Biz tabii ki her yarışa kazanmak için gidiyoruz. Kazanamadığımız zamanlarda da kazanmayı öğreniyoruz." diye konuştu.

Milli pilot, bu sene JWRC'de şampiyon olmasının pozitif ve negatif etkilerinin olacağını aktararak, "Pozitif anlamda bir şampiyon olarak bazı kapılar belki bana daha kolay açılacaktır. Negatif anlamda ise nerede olursam olayım herkes beni kazanmaya aday biri olarak görecek. Bunun da tabii ki bir baskısı ve beklentisi olacak. Bununla da mücadele etmek ve 'öğrenme senesi' dediğimiz sezonda bile bazen sonuç vermek gerekecek. Ben bu baskıdan keyif alıyorum. Zaten dediğim gibi her yerde ve her koşulda kazanmak istiyorum. Bu yüzden değişen bir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.

Fransız ralli pilotu Sebastien Ogier'i idol olarak gördüğünü dile getiren Ali Türkkan, "Sebastien Ogier, her zaman ve her şartta hızlı gidebiliyor. Zemin, hava şartı, otomobil veya lastik markasına hiç bakmıyor. Hangi yaşında olursa olsun geliyor herkesi geçiyor. Ben de inşallah bir gün onun gibi olursam hem hızımı hem tecrübemi birleştirebilirim. Bu sayede her koşulda herkesi geçebilirim. Sebastien Ogier, bugün buraya gelse en iyisi olur. Başka yere gitse de oranın en iyisi olur. Hedefim Sebastien Ogier gibi olmak." şeklinde konuştu.

Ali Türkkan, motor sporlarında Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence motosiklette başlayan bir ivme vardı. Kenan Sofuoğlu'nun ardından Toprak Razgatlıoğlu geldi. Bu durum artarak gidiyor. Pistte Ayhancan Güven var, şimdi arkadan kartingci gençler geliyor. Ben de rallide bir yol açtım. Motosiklet, pist ve ralli branşlarında sırayla dünyayı fethetmeye başladık. Ben de bunun rallideki öncüsü olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben şampiyonaya bir kişi olarak gidiyorum. Belki 5 yıl sonra oraya 2, 3 veya 5 kişi gidecek ve benden de başarılı kardeşlerim daha da iyilerini başaracak. Benim görmek istediğim bu açıkçası."

Bu sene zor bir yolculuğu geride bıraktığını belirten Ali Türkkan, "Takım olarak 5 sene önce bu yolculuğa çıktık ve sonucun gelmesi de 5 sene aldı. Bu noktada ana sponsorlarımız Castrol ile Ford bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu başarıya çok inandılar. Hep şampiyonluk hedefiyle oradaydık. JWRC'de iki kere üçüncü olduk. Yine deneme fırsatı verdiler. Sonunda da JWRC şampiyonluğunu ülkeye getirdik. Bu hepimizin bir ortak çalışması ve ortak gururu. Bu yüzden hepsine tek tek teşekkür ederim." dedi.

Bostancı: "Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu nihayet kazandık"

Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı ise JWRC'de hak ettikleri şampiyonluğa sonunda ulaştıklarını söyledi.

JWRC'yi 2024 ve 2025 yıllarında üçüncü sırada bitirdiklerini aktaran Bostancı, "Bu sene ne değişti de Ali şampiyon oldu, değişen şey şanstı diyebilirim. Çünkü Ali dünya şampiyonu olabilecek potansiyele, hıza ve yeteneğe her zaman sahipti. Bu şampiyonaya ilk adımı attığı yılın ilk yarışının ilk etabını bile kazanmıştı. O yüzden bugüne kadar tecrübe, kabiliyet ve yetenekten çok bizim yanımızda olmayan şey şanstı. Bu sene şans da yanımızdaydı. Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu nihayet kazandık. Daha yapacak çok şeyimiz var. " ifadelerini kullandı.

Castrol Ford Team Türkiye olarak uzun yıllardır gençlere yatırım yaptıklarının altını çizen Bostancı, şunları söyledi:

"Ben de zamanında bu takımın genç pilotlarından biriydim. Birçok şampiyonada mücadele ettim. Jenerasyonlar arası bir aktarım olması gerekiyor. Biz de bir motor sporları ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Daha yolun ortalarındayız. Bu jenerasyonlar arası aktarım artık yavaş yavaş olmaya başladı. Ben şampiyonalarda edindiğim tecrübeleri artık takımın koçu olarak Ali'ye aktarıyorum. Bu şampiyonluk Ali ile bitmeyecek. Biz, Ali'den de 10 yaş daha genç pilotların olduğu bir jenerasyona yatırım yapıyoruz. Orada da çok kabiliyetli ve potansiyelli pilotlarımız var. Çok iyi bir jenerasyon geliyor. Ali de gelecekte belki benim şu an yaptığım koçluk görevini yapacaktır."

Murat Bostancı, Ali Türkkan'a her zaman kendi yaptığı hataları anlattığını dile getirerek, "Futbolda Lionel Messi'ye topa nasıl vuracağını kimse göstermiyordur. Messi, zaten onu çok özel yapabildiği için bir yerlere ulaşıyor. Ali'ye de ben aslında nasıl otomobil kullanacağını, nerede gaza basacağını, direksiyonu ne kadar çevireceğini göstermiyorum. Kendi kariyerimde yaptığım hatalarla ve bu yolda tökezlediğim kısımlarla ilgili onu bilgilendiriyorum. Böyle onun yanında duruyorum. Çok daha doğru ve pürüzsüz bir yoldan ilerleyebilsin istiyorum. Bu noktada da tabii ki biz de biraz düştük kalktık ama sonunda dünya şampiyonluğu geldi. Ali, gelecek sene bir üst seride yarışacak. Günün birinde rallinin en üst seviyesinde şampiyon olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA