2026 FIFA Dünya Kupası'nda I Grubu: Norveç

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Norveç Milli Futbol Takımı, 1998'den sonra 28 yıllık aranın ardından ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele verecek.

Milenyum öncesindeki son Dünya Kupası 1998'deki turnuvaya katılan Norveç, 28 yıl sonra 2026 Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazandı.

Fransa, Senegal ve Irak ile I Grubu'nda yer alan Norveç'in kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Norveç, Avrupa elemelerini geçerek 28 yıllık final hasretine son vererek Dünya Kupası'ndaki yerini garantiledi.

Avrupa elemeleri I Grubu'nda 8 maçta 8 galibiyet alarak, elemelerde tüm maçlarını kazanan dört takımdan biri oldu.

Elemelere Moldova'yı 5-0'lık skorla yenerek başlayan Norveç, İsrail, İtalya ve Estonya'ya karşı da galibiyetler elde etti. İskandinavlar, eleme serüvenlerini San Siro'da İtalya'ya karşı aldıkları 4-1'lik galibiyetle tamamladı.

Norveç, FIFA dünya sıralamasında 31. basamakta yer alıyor.

Öne çıkan oyuncuları

Teknik direktör Stale Solbakken yönetiminde, Takımın öne çıkan oyuncuları arasında orta sahada takım kaptanı Martin Odegaard ile forvette Erling Haaland ve Alexander Sörloth dikkati çekiyor.

Haaland, elemeler boyunca attığı 16 golle Norveç'in en büyük kozu olarak takımını finallere taşıdı.

Elemeler boyunca oynadığı 6 maçta 6 galibiyet elde eden Norveç, puan kaybı yaşamadan gösterdiği performans ile 18 puan topladı.

Norveç'in elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Moldova-Norveç: 0-5

İsrail-Norveç: 2-4

Norveç-İtalya: 3-0

Estonya-Norveç: 0-1

Norveç-Moldova: 11-1

Norveç-İsrail: 5-0

Norveç-Estonya: 4-1

İtalya-Norveç: 1-4

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu Puan Durumu:

Sıra Takım O G B M AG YG AV P 1 Norveç 8 8 0 0 37 5 +32 24 2 İtalya 8 6 0 2 21 12 +9 18 3 İsrail 8 4 0 4 19 20 -1 12 4 Estonya 8 1 1 6 8 21 -13 4 5 Moldova 8 0 1 7 5 32 -27 1

Dünya Kupası geçmişi

İlk kez 1938 yılında Dünya Kupası turnuvasına katılma hakkı elde eden Norveç, son olarak ise 1998 yılında organizasyonda mücadele etti.

Norveç'in dünya sahnesinden 28 yıllık uzak kalışı öncesindeki son turnuvası olan 1998 Fransa Dünya Kupası, onların en büyük turnuva performansıydı.

Norveç; Fas, İskoçya ve Brezilya ile oynadıkları maçlardan beş puan alarak son 16'ya yükselmesine rağmen İtalya'ya yenilerek organizasyona veda etti.

Tarihinde ???????1938, 1994, 1998, 2026 yılları olmak üzere 4. kez turnuvaya katılma başarısı gösteren Norveç, organizasyon tarihinde 8 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Norveç, katıldığı 3 turnuvada 7 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Norveç'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1938 - Grup aşaması

1994 - Grup aşaması

1998 - Son 16

Kadrosu

Norveç Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklanırken Norveç Kralı V. Harald'ın ilan ettiği kadroda Arsenal'ın kaptanı Martin Odegaard ve Manchester City'nin forveti Erling Haaland da yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Stale Solbakken'in yaptığı Norveç'in 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg)

Savunma: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Genoa)

Orta saha: Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Morten Thorsby (Cremonese), Martin Odegaard (Arsenal), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

Forvet: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Maç takvimi

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Çarşamba:

Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

23 Haziran Salı:

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

26 Haziran Cuma:

Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00