2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası - Haberler

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda 69. dakikada V'Yunnik, 71. dakikada Sudakov, 85 ve 90+4. dakikada Vanat ile ağları havalandıran Ukrayna, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
AA / Süha Gür - Spor