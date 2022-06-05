2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası - Haberler

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2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası

AA - Süha Gür - Spor
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2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda 69. dakikada V'Yunnik, 71. dakikada Sudakov, 85 ve 90+4. dakikada Vanat ile ağları havalandıran Ukrayna, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

AA / Süha Gür - Spor

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