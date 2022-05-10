2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak - Haberler

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2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gelecek sezonun final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde gelecek sezonun final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

Uefa'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında 2022-2023 sezonu Avrupa Konferans Ligi finali ev sahibinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı kupasında gelecek sezonki final karşılaşmasının, 7 Haziran 2023'te Prag'daki Eden Arena'da oynanacağı kaydedildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Avusturya, UEFA, Prag, Spor, Haberler

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