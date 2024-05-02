Erkekler arasında gerçekleşecek olan elemenin düellosunda, Mavi Takım'dan Yasin ve Batuhan ile Kırmızı Takım'dan Yunus Emre ve Sercan kıyasıya mücadele etti. SURVIVOR'DA YASİN Mİ ELENDİ? Survivor eleme gecesinde ne yaşandı, kim elendi?

SURVIVOR'DA YASİN Mİ ELENDİ?

Final turunda, Yunus Emre ve Yasin karşı karşıya geldi. Yasin, sakatlığına rağmen zorlukla Yunus Emre'ye karşı mücadele etti. Düelloyu izleyenlerin kalpleri ağızlarına geldi. Maçı kaybeden isim haftanın elenen kişisi oldu ve adaya veda etti. Final düellosunun galibi, 6-4'lük skorla Yunus Emre oldu. Böylelikle Yunus Emre, adaylık pozisyonundan kurtuldu ve adada kalmaya devam edecek. Yasin ise Survivor'a veda eden isim olarak ayrıldı.

YASİN VEDA EDERKEN NE SÖYLEDİ?

Yasin Obuz veda konuşmasında şöyle devam etti:

"Sakat sakat 16-17 oyun oynadım. Böyle olmasını ben de istemezdim ama gerçekten ayağım gitmiyordu artık. Parkuru artık kendime ayıp nerdeyse olmasa yürüyerek geçektim. Ancak bu kadar oluyordu. Bugün Batuhan'ı tebrik ediyorum beni yendi. Yunus Emre'yi tebrik ediyorum o da beni yendi. 4-4'e geldi uzatmaya geldi. Ama 4-4'ten sonra artık bitişti. 4-3 öne geçmeme rağmen yine olmadı yani. Ayağım izin vermedi maalesef çok üzgünüm. Buradan arkadaşlarıma verebileceğim en büyük öneri son bir ay çok çok dikkat etsinler bu işin şakası yok. Son bir ay kalmış sakatlık demeden oynamanız gerekiyor ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Herkes hakkını helal etsin hepinizi çok seviyorum. Mavi takımımla zaten vedalaşacağım söyleyeceklerim bundan ibaret. Kendinize iyi bakın buraya kadarmış."