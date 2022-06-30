19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi atletizm kadınlar çekiç atmada temsil eden milli sporcu Kıvılcım Kaya Salman, 69.82m'lik atışıyla gümüş madalya...
İhlas Haber Ajansı - Spor
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi atletizm kadınlar çekiç atmada temsil eden milli sporcu Kıvılcım Kaya Salman, 69.82m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi atletizm kadınlar çekiç atmada temsil eden milli sporcu Kıvılcım Kaya Salman, 69.82m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor