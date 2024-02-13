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11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk sporcular altın madalyalar kazandı

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Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde Türk sporcular, 7'si altın 24 madalya kazandı. Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 7 altın, 3 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde Türk sporcular, 7'si altın 24 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun beşinci gününde genç erkeklerde müsabakalar yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 7 altın, 3 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazandı.

Turnuvanın altıncı gününde büyük bayanlarda müsabakalar yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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