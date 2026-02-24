11 kırmızı kartın çıktığı olaylı maç sonrası ''yapı'' iddiası: Messi ve Ronaldo'yu da getirsek başarılı olamaz

Bartın 1. Amatör Küme'de oynanan Arıt Kayadibi spor - Ulus Çınar spor karşılaşmasının uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmış, tekme ve yumrukların havada uçtuğu olaylar, teknik kadro ve tribünlere sıçramıştı. 11 kişinin kırmızı kart gördüğü, 1 futbolcunun yaralandığı müsabakanın hakemi, maçın devam etmesi için gereken futbolcu sayısının yetersiz kalması nedeniyle de müsabakayı tatil etmişti.

YÖNETİCİLER HAKEMLERİ ELEŞTİRDİ

Maç ile ilgili kararın açıklanmasına saatler kala Ulus Belediye Başkanı ve Ulus Çınar spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, kulüp yöneticileri Basri Maden ve Cumhur Işık ile birlikte düzenlediği basın toplantısı ile hakemleri eleştirdi. Toplantıda konuşan kulüp yöneticilerinden Basri Maden, salonda kurulan görüntü izleme ve oynatma sistemi ile olayların başlamasına neden olan olaylar ve hakemin hatalı karar verdiğini iddia ettiği pozisyonları tek tek izleterek, yorumladı. Çıkan olaylar nedeniyle hem yöneticilerin hem de futbolcu ve teknik heyetin çok üzgün olduğunu ifade eden Maden, pozisyonları tekrar tekrar basın mensuplarına gösterdi.

OLAYLARI HAKARET BAŞLATTI

Basın mensuplarının sorularına da cevap veren Basri Maden, olayları başlaması ile ilgili soruya, "Kavgayı başlatan arkadaşımız, bizim arkadaşımızdı. Tabii istemediğimiz bir hareketti. O da çok pişman. O da istemeyerek yaptı. Ama kendini tutamadığı için yapmış. Biz de ona sorduk, "Niye böyle yaptın?" diye. Bizim bu arkadaşımızın çok yakın zamanda annesi vefat etti. Karşıdaki futbolcu, oyuncumuzun annesine hakarette bulunuyor, küfür ediyor. O da kendisini tutamıyor. Hakemin yanında, hakemin de duyacağı şekilde küfür ettiği için tutamamış. Hakemin duyduğunu düşünüyoruz. Çünkü tel kenarındaki seyirciler bile bu hakaretleri, küfürleri duyduğunu söyledi. Yan hakem ile orta hakemin, orada nasıl duymadığına hayret ediyoruz" cevabını verdi.

AYNI TAKIMDAKİ İKİ FUTBOLCUNUN KAVGASI

Maden, takımdaki 2 futbolcunun kavga sebebine de açıklık getirerek, "Maçtaki gerginlik üst seviyeye çıkınca, oradaki arkadaşımız, diğer takım arkadaşımızın olaya dahil olmaması noktasında serzenişte bulunmuş. Diğer arkadaş da olaya katılmak isteyince yanlış bir tepki veriyor. Hepsi yanlış tabii, biz de tasvip etmiyoruz. Yanlış buluyoruz" dedi.

KURAL HATASI İDDİASI

Yönetici Maden, tatil edilen maç ve olaylarla ilgili 24 Şubat Salı günü verilmesi beklenen karar hakkında da, "Biz adil bir kararın ortaya çıkacağını inanıyoruz, düşünüyoruz. Net olmamakla birlikte bizim oyucularımızın kırmızı kart gördüğü yok. Orada bir kural hatası olduğunu düşünüyoruz. atanı göstermeden soyunma odasına giriyor ve oradan bize cevap geliyor. Net ve kesin bir cevap değil. Çünkü doğrudan bir şekilde iletmediği için çok da yorum yapamıyoruz. Yarın verilmesi beklenen kararla biz de öğrenmiş olacağız. Önce alınan karara bakacağız. Süreçle ilgili bir açıklamamız da olur inşallah" şeklinde konuştu.

CUMHUR IŞIK: 'MESSI VE RONALDO'YU GETİRSEK BAŞARI ŞANSI YOK'

Kulüp yöneticilerinden Cumhur Işık ise rakip takım futbolcu ve kulüp yöneticilerinin hakem ilişkileriyle ilgili iddiaları, kentteki spor yetkilileri ve yöneticilerinin cevaplamasını istedi. Ligde yapı olduğu düşüncesini de dile getiren Işık, "Cumartesi günü final maçı diyebileceğimiz, Arıt Kayadibispor'la oynanan, sahada kalması gereken mücadele, ne yazık ki bu hale geldi. Sahadaki mücadeleyi nasıl yaparsanız yapın belli bir yapı, belli bir lobiyi aşma şansınız yok. Bu sezon Ulus Çınarspor ile Arıt Kayadibispor arasında oynan ilk maçın orta hakemi, ikinci maçın ise yan hakemi Arıtlı mı? Arıt'ın 7 numaralı futbolcusu ile orta hakemi aynı yerde mi, aynı kurumda mı çalışıyor? Bu tür işlerde yakın dostluklar olabilir. Gençlik Spor il Müdürlüğü'nde şube müdürü, aynı zamanda Arıtspor'un yöneticisi mi? O kadar iç içe girmiş ki deyim yerindeyse kurda kuzu teslim etmişiz. Bu şartlarda biz, Arjantin'den Messi'yi, Portekiz'den Ronaldo'yu getirsek, bu yapı karşısında, bu oluşum karşısında başarılı olma şansı yok. Bunu tek Ulus Çınarspor için söylemiyorum. Bütün takımlar için de bu böyle. Arıtspor yöneticisi aynı zamanda il tertip komisyonu üyesi midir? Şampiyonluğa oynayan Arıtspor, Ulus Çınarspor ve Kozcağız takımlarının maçlarının peş peşe olması tesadüf müdür? Ulus Çınarspor maçları için ligdeki iddiası olmayan rakip takım yöneticileri ile teşvik primi konusunda bir girişim olup olmadığı konusundaki sorumuzun da cevap bulmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

'KARANLIK EL DERKEN LOBİDEN BAHSEDİYORUM'

Işık, hakem ve hakem atamalarına tepkisini de şu cümlelerle aktardı:

"Bu şartlarda hiçbir takımın, ekonomik anlamda ne kadar yatırım yaparsa yapsın, ne kadar mücadele ederse etsin, başarılı olma şansı yok. Bartınspor'umuzun hakkettiği, yukarıya çıkmamasının en büyük sebeplerinden biri de bu kısır siyasetin, kısır döngünün, kısır lobinin eseridir. Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar mantığıyla ancak biz kendi kendimizi kandırırız, kendi kendimize mutlu oluruz. İldeki komitenin bir şekilde baştan aşağıya yenilenmesi gerekiyor. Buradaki hakem atamalarının hepsi ortaya çıkacak zaten. 7 numaralı oyuncu vardı, bizim tribünlerinin önünde hakem bana kart gösteremez diyebilecek cesareti gösteriyor. Aynı futbolcu, kaç seferdir, sarı kart görmesi gerektiği pozisyonda uyarı dahi almadı. Bugün bize yapılan yarın diğerlerine de yapılacak. Bartın'da yerel hakemlerle yönetme noktasındaki ısrarımızdan vazgeçmezsek başarı gelmez, Bartınspor'umuz katkı görmez. Karanlık el derken, lobiden bahsediyorum. Yönetici aynı zamanda hakemle aynı kurumda çalışıyor. Sabahtan akşama kadar beraber. Daha profesyonel hakem varken, üst klasman hakemi varken neden bu maçta, o kişi hakemlik yapıyor. Siyaset o kadar kafa kol ilişkisine girmiş ki bu şartlarda oradaki hakemin, komitenin, müdürün, atamaları yapanların siyaset kılıcının etkisinden korkmaması mümkün değil. Ondan dolayı biz hiç bir zaman siyaseti futbola karıştırmadık."