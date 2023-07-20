SPOR 100 bisikletçi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna pedal çevirecek

ANKARA, (DHA)- Türkiye Bisiklet Federasyonu, Cumhuriyetin 100'üncü yılı onuruna 1-5 Ağustos 2023 tarihleri arasında Sivas'tan Ankara'ya 'Uluslararası 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu' düzenleyecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları 2023 takviminde Elit Erkekler 2.2 kategorisinde yer alan ve Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos salı günü start alacak 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde 5 Ağustos, cumartesi günü son bulacak. 5 gün sürecek olan bisiklet turunda; 5 etapta, 16 takım, 100 bisikletçi 784 kilometre pedal çevirecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonu ile düzenlenecek 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İl Valilikleri, Belediyeler, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Kamu Kurumlarının destekleriyle gerçekleştirilecek.

100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Etap Programı şöyle olacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Etapları şu şekilde

1.Etap 1 Ağustos, Sivas-Amasya 208 km

2.Etap 2 Ağustos, Amasya-Havza 90 km

3.Etap 3 Ağustos, Havza-Samsun 135 km

4.Etap 4 Ağustos, Samsun-Çorum 176 km

5.Etap 5 Ağustos, Çankırı- Ankara 175 km

100'üncü Yıl Bisiklet Turu Takım Listesi ise şöyle

UCI Kıta Takımları Spor Toto Cycling Team (Türkiye) Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye) Beykoz Belediyespor (Türkiye) Iraq Cycling Project (Irak) DFT CCN Mesh Shahr (Irak) MES Sungun Azad (Irak) Suez Canal Discovery (Mısır) Vino Sko Team (Kazakistan) Almaty Astana Motors (Kazakistan)

Milli Takımlar Uzbekistan National Team (Özbekistan) Iraq National Team (Irak)

Kulüp Takımları Arvich Shargh Mazandaran (Irak) Karya Bisiklet Takımı (Türkiye) Velo Bursa Bisiklet Takımı (Türkiye) Ankuva Bisiklet Takımı (Türkiye) CT Vassil Levski (Bulgaristan)