Trabzonspor'da 4 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

TRABZON (DHA) - Trabzonspor Kulübü, Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan ile sözleşme yeniledi.

Bordo-mavili kulüpte Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreniyle Erce Kardeşler'in 2025, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan'ın ise sözleşmeleri 2026 yılına kadar uzatıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu oyuncuların hepsinin ayrı ayrı değerleri ve Trabzonspor ailesinin çok önemli bireyleri, aktörleri olduğunu belirterek, "Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim altyapımızdan yetişenler var. Altınordu'nun altyapısından gelen Erce Kardeşler var. Ancak geçtiğimiz 2-3 yıllık süreçte her biri Trabzonspor felsefesini benimsemiş, Trabzonspor felsefesi doğrultusunda davranan ve mücadele eden, kulübümüzün ve camiamızın değerli futbolcuları. Kendileriyle sözleşme uzatacağız. İnşallah ya futbol hayatlarını Trabzonspor forması altında ya da çok daha ileriye taşıyarak Avrupa'da hem kulübümüzü hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil eden birer futbolcu olarak görmek en büyük arzumuz" dedi.

Erce Kardeşler ise "Öncelikle başkanıma ve sözleşme uzatmamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah hiçbirinizin yüzünü kara çıkartmam. Arkadaşlarım da umarım çıkartmaz. Trabzonspor forması giyen hiç kimse yüzünü kara çıkartmaz. Çünkü Trabzon bence Anadolu'da bir meşale yaktı ve bu meşalenin sürekli yanması gerekiyor. Bunun için de biz Trabzonspor'da oynayan futbolcuların her zaman bu kulübü en iyi şekilde temsil edip, en iyi performansı göstermesi gerekiyor. Bizler de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Benim yaklaşık iki yılım burada geçti. Gayet de mutluyum, Trabzonlu insanlarla da çok iyi anlaşıyorum. Ben de hızlı bir biçimde sinirlendiğim için çok çabuk biçimde anlaşıyoruz. Çok güzel insanlar tanıdım burada, çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Zaten şehri ve kulübümüzü ayrı seviyorum. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor forması giyerim. Sevdiğim ve inandığım için böyle bir karar verdim. Öncelikle size, daha sonra da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.