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Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

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Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Trabzonspor, Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan ile sözleşme yeniledi.

TRABZON (İHA) - Trabzonspor, Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan ile sözleşme yeniledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kaleci Erce Kardeşler 2025, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan'ın ise sözleşmeleri 2026 yılına kadar uzatıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Ağaoğlu, "Dört değerli genç oyuncumuzun sözleşme uzatma töreni için bir aradayız. Hepsi bizim ayrı ayrı değerimiz ve Trabzonspor ailesinin çok önemli bireyleri, aktörleri. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim altyapımızdan yetişenler var. Altınordu'nun altyapısından gelen Erce Kardeşler var. Ancak geçtiğimiz 2-3 yıllık süreçte her biri Trabzonspor felsefesini benimsemiş, Trabzonspor felsefesi doğrultusunda davranan ve mücadele eden, kulübümüzün ve camiamızın değerli futbolcuları. Kendileriyle sözleşme uzatacağız. İnşallah ya futbol hayatlarını Trabzonspor forması altında ya da çok daha ileriye taşıyarak Avrupa'da hem kulübümüzü hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil eden birer futbolcu olarak görmek en büyük arzumuz. Bu sene güçlü bir kadro oluşturduk, alternatifli bir kadro oluşturduk. Kadro derinliğimiz var. Her zaman söylediğim gibi vermiş olduğumuz mücadele şampiyonluk mücadelesi. Allah inşallah bu kardeşlerimiz ile birlikte, diğer futbolcu kardeşlerimizle birlikte o mutlu sona ulaşmayı, taraftarlarımızla birlikte kutlamayı, o kupayı Trabzon'a getirmeyi hepimize nasip eder. Atacakları bu imza inşallah Trabzonspor'da başarının imzası ve kendi kariyerleri açısından da başarılı bir kariyerin imzası olarak tarihe geçer. Kulübümüze, sizlere, ailelerinize ve camiamıza hayırlı uğurlu olur inşallah. Aynı temennileri paylaşıyoruz, aynı ülkü etrafında birleşip mücadele ediyoruz. Bizim de temennimiz siz kardeşlerimizle, yerli ve yabancı hiç ayırt etmeksizin Trabzon'un ve Trabzonspor'un hak ettiği başarıların altına imza atarız. Daha doğrusu o imzayı atacak olan sizlersiniz. Bizler de sizlerin başarısıyla gurur duyacak insanlarız. Bizler yöneticiyiz, bugün var yarın yokuz. Sizler bu camianın altyapısından yetişip bu forma için ter döken oyuncular olarak vermiş oldukları çaba her türlü takdirin üzerindedir. İnşallah o alın terinin karşılığı da başarı olarak sizleri taçlandırır. Forma konusunu da siz kendi aranızda halledersiniz. Forma tanıtımı çok önemli" dedi.

Ahmetcan Kaplan: "Trabzonspor'un gençleri her zaman hazır"

İmza töreninde duygularını ifade eden Ahmetcan Kaplan, "Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan, kazasız ve belasız bir sezon olur. Biz Trabzonspor gençleri her zaman hazırız. Şampiyonluğa giden süreçte bizlere forma şansı düştüğünde, bu formayı layıkıyla giymeye her zaman hazırız. Bizler de büyüklerimizden, tecrübeli ağabeylerimizden kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bizim de hayallerimiz var. İnşallah dediğiniz gibi bu sene şampiyonluğa giden, hayallerimize giden bu yolda bizim de yardımımız olur. İnşallah sezon sonu şampiyonluğu görürüz" dedi.

Serkan Asan: "Trabzonspor formasını her zaman gururla temsil etmek için elimizden geleni yapacağız"

Serkan Asan ise yaptığı konuşmada, "Başkanım öncelikle sizlere ve Trabzonspor camiasına çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok gurur verici. Hatta altyapıdan yetişmiş üç oyuncu ve Erce ağabeyimizi de sayarsak dört kişiyiz. Burada olmak bizleri çok mutlu etti. Trabzonspor formasını her zaman gururla temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Altyapıdan çıkan gençler olarak, ağabeylerimizden ve hocalarımızın eğitimleriyle burada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonu bu güzel kadronun şampiyon olmasını diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Murat Cem Akpınar: "Uzun yıllar hizmet etmek nasip olur"

Murat Cem Akpınar anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah utandırmasın. Doğduğum ve büyüdüğüm şehrin takımı, uzun yıllar inşallah hizmet etmek nasip olur hepimize. Sezon sonunda inşallah güzel ortamı ve birlikteliği güzel bir biçimde taçlandırırız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erce Kardeşler: "İnşallah yüzünüzü kara çıkartmam"

Sözleşmesinin uzatılmasından dolayı başta Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere herkese teşekkür eden Erce Kardeşler, "Hayırlı olsun diyelim. İnşallah hiçbirinizin yüzünü kara çıkartmam. Arkadaşlarım da umarım çıkartmaz. Trabzonspor forması giyen hiç kimse yüzünü kara çıkartmaz. Çünkü Trabzon bence Anadolu'da bir meşale yaktı ve bu meşalenin sürekli yanması gerekiyor. Bunun için de biz Trabzonspor'da oynayan futbolcuların her zaman bu kulübü en iyi şekilde temsil edip, en iyi performansı göstermesi gerekiyor. Bizler de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Benim yaklaşık iki yılım burada geçti. Gayet de mutluyum, Trabzonlu insanlarla da çok iyi anlaşıyorum. Ben de hızlı bir biçimde sinirlendiğim için çok çabuk biçimde anlaşıyoruz. Çok güzel insanlar tanıdım burada, çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Zaten şehri ve kulübümüzü ayrı seviyorum. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor forması giyerim. Sevdiğim ve inandığım için böyle bir karar verdim. Öncelikle size, daha sonra da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

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