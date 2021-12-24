Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ligin 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Bugün:

17.30 Altınordu- Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu

20.00 Adanaspor-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

Yarın:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor: Furkan Aksuoğlu

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: Davut Dakulçelik

19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor: Alper Çetin

26 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Erkan Özdamar

19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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