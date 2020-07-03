SPOR Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü SPOR Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın öğlen yapacağı antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kaynak: DHA