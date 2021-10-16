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Lille'in galibiyet serisine Clermont son verdi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Lille'in galibiyet serisine Clermont son verdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Clermont, sahasında Lille'i 1-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin ( Ligue 1 ) 10. haftasında Clermont, sahasında Lille'i 1-0 mağlup etti.

Ligde 7 haftadır kazanamayan Clermont, üst üste üç galibiyet alan Lille'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 32. dakikada Vital N'Simba'nın attığı golle üç puana uzandı.

Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 60. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna girdi.

Clermont, bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı. Lille ise 14 puanda kaldı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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