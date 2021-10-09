Korfbol Milli Takımı'ndan bronz madalya
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası B serisinde üçüncü oldu.
Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası B serisinde üçüncü oldu.
Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, bronz madalya maçında İskoçya ile karşılaştı.
Karşılaşmadan 17-9 üstün ayrılan milli takım, bronz madalya elde etti.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri