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Korfbol Milli Takımı'ndan bronz madalya

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Korfbol Milli Takımı'ndan bronz madalya

Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası B serisinde üçüncü oldu.

Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası B serisinde üçüncü oldu.

Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, bronz madalya maçında İskoçya ile karşılaştı.

Karşılaşmadan 17-9 üstün ayrılan milli takım, bronz madalya elde etti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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