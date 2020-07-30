SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş
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SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş

SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyişOLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER İSTANBUL,(DHA)-Fatih Karagümrük taraftarları Adana Demirspor maçı öncesinde Vefa Stadyumu çevresinde karşılaşma saatini bekliyor.

30.07.2020 21:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:11

SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş

OLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER İSTANBUL,(DHA)-

Fatih Karagümrük taraftarları Adana Demirspor maçı öncesinde Vefa Stadyumu çevresinde karşılaşma saatini bekliyor.

TFF 1'inci Lig play-off finali karşılaşmasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 36 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Fatih Karagümrüklü taraftarlar ise takımlarının bu zorlu mücadelesi öncesinde Vefa Stadyumu'na bir araya geldiler. Renkli görüntülerin de olduğu Vefa Stadyumu çevresinde bir taraftar kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye köpeği ile geldi. Taraftarın Karagümrük atkısının boynuna sardığı köpek ilgi çekerken kırmızı-siyahlı taraftarlar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptıkları açıklamada Süper Lig hasretlerine son vereceklerine inandıklarını dile getirdiler. Taraftarlar, Süper Lig için son bileti takımlarının alacağını ve gelecek sezon Süper Lig'e renk getireceklerini de ifade ettiler.

SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş

Kaynak: DHA

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