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Heyecan dolu Letonya maçının ardından herkes sevinirken Kuntz gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Türkiye, son dakika golüyle Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın 90+9'da attığı penaltının ardından herkes sevince boğulurken Milli Takım Antrenörü Stefan Kuntz, gözyaşlarını tutamadı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maç gününde millilerimiz, Letonya'ya konuk oldu. Daugavas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi milliler son dakika golüyle 2-1 kazandı.

KUNTZ'UN DUYGUSAL ANLARI

Hakemin bitiş düdüğünü çalmasından sonra herkes sevince boğulurken A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, gözyaşlarına hakim olamadı.

97 YIL SONRA LETONYA KARŞISINDA KAZANDIK

Türkiye, Burak Yılmaz'ın son dakikada gelen penaltıyı gole çevirmesinin ardından Letonya'yı 97 yıl sonra ilk defa mağlup etti.

Heyecan dolu Letonya maçının ardından herkes sevinirken Kuntz gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com - Spor Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

 Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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Haber: Heyecan dolu Letonya maçının ardından herkes sevinirken Kuntz gözyaşlarına boğuldu - Haberler Spor
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