Heyecan dolu Letonya maçının ardından herkes sevinirken Kuntz gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Türkiye, son dakika golüyle Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın 90+9'da attığı penaltının ardından herkes sevince boğulurken Milli Takım Antrenörü Stefan Kuntz, gözyaşlarını tutamadı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maç gününde millilerimiz, Letonya'ya konuk oldu. Daugavas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi milliler son dakika golüyle 2-1 kazandı.
KUNTZ'UN DUYGUSAL ANLARI
Hakemin bitiş düdüğünü çalmasından sonra herkes sevince boğulurken A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, gözyaşlarına hakim olamadı.
97 YIL SONRA LETONYA KARŞISINDA KAZANDIK
Türkiye, Burak Yılmaz'ın son dakikada gelen penaltıyı gole çevirmesinin ardından Letonya'yı 97 yıl sonra ilk defa mağlup etti.
Haberler.com - Spor Haberleri