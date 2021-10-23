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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş mücadelesinde Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın SKIF Krasnodar takımına 26-24 mağlup oldu.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş mücadelesinde Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın SKIF Krasnodar takımına 26-24 mağlup oldu.

Olimp Krasnodar Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 12-10 önde tamamladı.

Rakibine ilk maçta da 30-29 yenilen Beykoz Belediyespor, turnuvaya veda etti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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