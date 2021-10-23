Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş mücadelesinde Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın SKIF Krasnodar takımına 26-24 mağlup oldu.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş mücadelesinde Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın SKIF Krasnodar takımına 26-24 mağlup oldu.
Olimp Krasnodar Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 12-10 önde tamamladı.
Rakibine ilk maçta da 30-29 yenilen Beykoz Belediyespor, turnuvaya veda etti.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri